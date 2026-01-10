【家庭plus．日常幸福微光】吃蘿蔔 迎新好采頭

蘿蔔絲餅

文／香草生活家Julia

佃煮白蘿蔔

佇立門邊，看著細密雨絲覆著於植物葉面，空氣裡飄散一股清新氣息，心底升起恬靜感受，眼前潤物細無聲景致，有著縹緲的不真實美感。這樣下著細雨正是窩居廚房的最佳時刻，點燃一盞香氛燭光，播一段喜愛的法文香頌，打開冰箱翻看食材，一年伊始，讓香氣與音樂擁抱身心。

紅蘿蔔葉腐乳義大利麵

喜歡逛傳統市場，在一攤攤的時令蔬果裡感受著季節氣息。冬日的蘿蔔、牛蒡、山藥等根莖蔬菜，飽含大地養分與深厚能量。最愛老婦自栽販售，大小不一姿態各異，尤愛帶著泥土、葉片的紅白蘿蔔。記得二十多年前流行一味養生「五行蔬菜湯」，白蘿蔔葉是其一食材，常請熟悉菜販特別保留，也是那時才知白蘿蔔全身皆為寶物。

薑黃紅蘿蔔炒旦

素來愛吃關東煮，曾幻想開一間全植關東煮小攤，以新鮮香草束為高湯的祕密調味，再放入各種天然食材與手作的蔬丸類，暖黃吊燈映照著鍋裡冒出的熱氣，好似日劇場景。

寫著寫著，肚子咕嚕咕嚕，提醒白日夢該醒來，舀幾片佃煮白蘿蔔撫慰五臟廟。

蘿蔔絲餅

材料：白蘿蔔半條約300公克、中筋麵粉100公克、雞蛋1顆（或用適量水取代）、白胡椒粉、芹菜（或香菜）切末

做法：

1.白蘿蔔刨成絲，加些鹽去澀脫水，約半小時擠乾水分備用。

2.將做法1.的白蘿蔔絲擠乾水分與其他材料拌成麵糊狀。

3.熱油鍋，舀麵糊稍壓成扁平，兩面煎焦香即完成。

佃煮白蘿蔔

材料：檸檬香茅2支綁束、中小型白蘿蔔一條、水800-1000cc、醬油100cc、米酒（或清酒）80cc、味霖2大匙、昆布1小片

做法：

將白蘿蔔切大圓片，鍋中放入水、調味料及檸檬香茅束，煮滾後蓋上鍋蓋燉煮約20分鐘，熟透即完成。

走筆時，去年此時香草生活聚落的幾場餐會回憶湧現。那時媳婦種了一小畦的紅白蘿蔔，想讓參與的朋友們體驗採蘿蔔的樂趣。猶記，每場都有大小女子邊拔邊笑開懷，聚落裡外洋溢著歡聲笑語，大家共煮食把紅白蘿蔔做成美味料理。

由於自種量不足使用，拾得農場的好夥伴大方支援有機紅蘿蔔，覆著泥土的模樣，令我百看不厭，心裡有著對大地與夥伴們的滿滿感謝與感動。

還記得剛採拔的紅蘿蔔，刷洗掉泥土甚至不必刨掉外皮，可直接生食咀嚼，鮮甜如水果，唇齒美妙生津，大家直呼沒吃過如此鮮美的紅蘿蔔。市場買不到的珍貴綠葉，當天則切成碎末，趁著起鍋前的熱度，拌入義大利麵裡，細致的口感與香氣，恰好平衡腐乳義大利麵略微濃郁的風味。

紅蘿蔔葉腐乳義大利麵

材料：蒜片與洋蔥絲、義大利麵、豆腐乳、新鮮菇類、紅蘿蔔葉、黑胡椒粉。

做法：

1.蒜片與洋蔥絲切好備用，義大利麵煮八分熟拌油備用。

2.將紅蘿蔔葉切碎大碗盛裝，一個豆腐乳加100～150cc水量調勻。

3.香菇乾鍋煸至略焦香，再淋上橄欖油拌炒，適量鹽調味。

4.平底鍋加入適量油，將蒜片與洋蔥絲炒香，接著一半的紅蘿蔔葉末繼續炒香，加入義大利麵及豆腐乳醬汁中小火煮至入味。起鍋倒入另一半紅蘿蔔葉末拌勻即完成。

5.盛盤後，加上煸香的香菇。

薑黃紅蘿蔔炒旦

材料：豆包泥剝碎、紅蘿蔔約半條刨細絲、適量鹽、薑黃粉、白胡椒粉

做法：

1.平底鍋熱油，放入豆包泥碎炒香，過程以鹽及薑黃粉調味，起鍋備用。

2.熱油加入洋蔥絲及紅蘿蔔絲，拌炒至香熟，適量鹽調味。

3.將做法1.與2.混合拌勻，放上蔥花增添色香。

豆包泥的口感滑嫩，以薑黃粉調色後，無論視覺與口感都有如滑蛋。全素朋友一定要試試這道食譜。

