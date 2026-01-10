自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．日常幸福微光】吃蘿蔔 迎新好采頭

2026/01/10 05:30

蘿蔔絲餅蘿蔔絲餅

文／香草生活家Julia

佃煮白蘿蔔佃煮白蘿蔔

佇立門邊，看著細密雨絲覆著於植物葉面，空氣裡飄散一股清新氣息，心底升起恬靜感受，眼前潤物細無聲景致，有著縹緲的不真實美感。這樣下著細雨正是窩居廚房的最佳時刻，點燃一盞香氛燭光，播一段喜愛的法文香頌，打開冰箱翻看食材，一年伊始，讓香氣與音樂擁抱身心。

紅蘿蔔葉腐乳義大利麵紅蘿蔔葉腐乳義大利麵

喜歡逛傳統市場，在一攤攤的時令蔬果裡感受著季節氣息。冬日的蘿蔔、牛蒡、山藥等根莖蔬菜，飽含大地養分與深厚能量。最愛老婦自栽販售，大小不一姿態各異，尤愛帶著泥土、葉片的紅白蘿蔔。記得二十多年前流行一味養生「五行蔬菜湯」，白蘿蔔葉是其一食材，常請熟悉菜販特別保留，也是那時才知白蘿蔔全身皆為寶物。

薑黃紅蘿蔔炒旦薑黃紅蘿蔔炒旦

〈紅白PK〉白蘿蔔兩吃 鮮甜多汁

吃蘿蔔 迎新好采頭吃蘿蔔 迎新好采頭

素來愛吃關東煮，曾幻想開一間全植關東煮小攤，以新鮮香草束為高湯的祕密調味，再放入各種天然食材與手作的蔬丸類，暖黃吊燈映照著鍋裡冒出的熱氣，好似日劇場景。

寫著寫著，肚子咕嚕咕嚕，提醒白日夢該醒來，舀幾片佃煮白蘿蔔撫慰五臟廟。

蘿蔔絲餅

材料：白蘿蔔半條約300公克、中筋麵粉100公克、雞蛋1顆（或用適量水取代）、白胡椒粉、芹菜（或香菜）切末

做法：

1.白蘿蔔刨成絲，加些鹽去澀脫水，約半小時擠乾水分備用。

2.將做法1.的白蘿蔔絲擠乾水分與其他材料拌成麵糊狀。

3.熱油鍋，舀麵糊稍壓成扁平，兩面煎焦香即完成。

佃煮白蘿蔔

材料：檸檬香茅2支綁束、中小型白蘿蔔一條、水800-1000cc、醬油100cc、米酒（或清酒）80cc、味霖2大匙、昆布1小片

做法：

將白蘿蔔切大圓片，鍋中放入水、調味料及檸檬香茅束，煮滾後蓋上鍋蓋燉煮約20分鐘，熟透即完成。

〈紅白PK〉紅蘿蔔兩吃 頭尾都不放過

走筆時，去年此時香草生活聚落的幾場餐會回憶湧現。那時媳婦種了一小畦的紅白蘿蔔，想讓參與的朋友們體驗採蘿蔔的樂趣。猶記，每場都有大小女子邊拔邊笑開懷，聚落裡外洋溢著歡聲笑語，大家共煮食把紅白蘿蔔做成美味料理。

由於自種量不足使用，拾得農場的好夥伴大方支援有機紅蘿蔔，覆著泥土的模樣，令我百看不厭，心裡有著對大地與夥伴們的滿滿感謝與感動。

還記得剛採拔的紅蘿蔔，刷洗掉泥土甚至不必刨掉外皮，可直接生食咀嚼，鮮甜如水果，唇齒美妙生津，大家直呼沒吃過如此鮮美的紅蘿蔔。市場買不到的珍貴綠葉，當天則切成碎末，趁著起鍋前的熱度，拌入義大利麵裡，細致的口感與香氣，恰好平衡腐乳義大利麵略微濃郁的風味。

紅蘿蔔葉腐乳義大利麵

材料：蒜片與洋蔥絲、義大利麵、豆腐乳、新鮮菇類、紅蘿蔔葉、黑胡椒粉。

做法：

1.蒜片與洋蔥絲切好備用，義大利麵煮八分熟拌油備用。

2.將紅蘿蔔葉切碎大碗盛裝，一個豆腐乳加100～150cc水量調勻。

3.香菇乾鍋煸至略焦香，再淋上橄欖油拌炒，適量鹽調味。

4.平底鍋加入適量油，將蒜片與洋蔥絲炒香，接著一半的紅蘿蔔葉末繼續炒香，加入義大利麵及豆腐乳醬汁中小火煮至入味。起鍋倒入另一半紅蘿蔔葉末拌勻即完成。

5.盛盤後，加上煸香的香菇。

薑黃紅蘿蔔炒旦

材料：豆包泥剝碎、紅蘿蔔約半條刨細絲、適量鹽、薑黃粉、白胡椒粉

做法：

1.平底鍋熱油，放入豆包泥碎炒香，過程以鹽及薑黃粉調味，起鍋備用。

2.熱油加入洋蔥絲及紅蘿蔔絲，拌炒至香熟，適量鹽調味。

3.將做法1.與2.混合拌勻，放上蔥花增添色香。

豆包泥的口感滑嫩，以薑黃粉調色後，無論視覺與口感都有如滑蛋。全素朋友一定要試試這道食譜。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應