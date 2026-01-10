【藝週末．藝週推薦展覽】看不見的仍在場 「（In） visible Presence」─直擊曼谷dib Bangkok開幕展

泰國首座國際級當代藝術博物館「dib Bangkok」由泰國建築師庫拉帕．揚特拉薩率領團隊WHY Architecture團隊打造，原本的鋸齒狀屋頂保留。

文．攝影／記者董柏廷

泰國首座國際級當代藝術博物館「dib Bangkok」於2025年12月21日在曼谷孔提縣（Khlong Toei）開館。開幕展「（In）visible Presence（看不見的存在）」即日起至8月3日登場，由館長手塚美和子（Miwako Tezuka）與泰國策展人亞莉安娜．柴瓦拉儂（Ariana Chaivaranon）共同策畫，集結40位泰國與國際藝術家、約80件作品，運用3層樓空間展開3個子題：「The Unseen」（未見之物）、「The Unsaid」（未說之言）、「The Unknow」（未知之感），以及聚焦泰國當代藝術先驅蒙天．布瑪（Montien Boonma）。

dib Bangkok中隨處可見各種幾何切分的有趣構造。

PART 1 ：淺談dib Bangkok建築設計

「針灸式建築」：修復喚醒場所精神

請繼續往下閱讀...

dib Bangkok前身為1980年代工業倉庫，現由旅居洛杉磯的泰國建築師庫拉帕．揚特拉薩（Kulapat Yantrasast）率領WHY Architecture團隊改造完成。建築並未追求視覺上的華麗翻新，而是以克制而精準的介入方式，將一棟廢棄鋼筋倉庫轉譯為擁有11個展廳、逾7000平方公尺的藝術場域。

庫拉帕曾於1996至2003年間擔任安藤忠雄助理，對清水混凝土與光線調度極為熟稔，但他並未複製大師語彙，而是發展出一套「針灸式建築」方法。透過剔除累積的裝飾層，讓鋼結構骨架與裸露混凝土重新顯影，鋸齒狀屋頂也如實保留，成為引入自然光的重要裝置，使展場在不同時段呈現層次分明的光影節奏。

德籍藝術家阿麗莎．柯維德的裝置作品〈Pars pro Toto〉（前）與「dib Bangkok」建築體的幾何立面產生有趣的對應。

館名「dib（ดิบ）」在泰文中意指原始、未經加工，也指向一種仍在生成中的狀態。館外約1400平方公尺的庭院以簡潔幾何切分水面與動線，讓訪客逐步從曼谷街頭的躁動過渡至內省的節奏。建築保留泰籍華人社區常見的鍛鐵門元素，與極簡線條並置，使建築本身成為連結工業記憶與當代美學的中介。

dib Bangkok以最物質的元素談最難言說的事。鋼筋、倉庫與工業遺構形成一層堅硬外殼，卻被轉化為承載光、情緒與精神的容器，呼應泰國現代文學從神話走向社會現實的轉身，用空間讓「流動意識」顯影。

PART 2：（In） visible Presence（不可見的存在）特展概覽

「The Unseen」：未見之物

李昢〈甘願脆弱：金屬化氣球 V3〉尼龍塔夫綢、鋁箔聚脂纖維，1000×230公分。2015-2019。

位於戶外庭院德籍藝術家阿麗莎．柯維德（Alicja Kwade）的裝置作品〈Pars pro Toto〉，由11顆擁有地質時代的紋理大型石球散落布置，石球表面的地質紋理訴說百萬年時序，作品將宏大的行星運行秩序拉近至人體尺度。當觀眾凝視這些天體時，不禁讓人思索，究竟是我們在觀測行星，抑或是亙古的存在，正凝視著我們？

馬可．佛西那多〈星群〉棒球棒，鐵鍊、特製牆面、擴音器，尺寸隨場地而定。2015-2025。

走進1樓室內，澳洲藝術家馬可．佛西那多（Marco Fusinato）的〈星群〉（Constellations）馬上將觀眾拉進作品內部，藝術家邀請觀眾手握棒球棒重擊白牆，瞬間爆發的120分貝音爆將肌肉動能轉化為震耳欲聾的聲響，這種近乎暴力的即時體驗，強勢地將觀眾吸進一個高能量場域，整個空間像被雷擊掃過，讓人很難再用「安靜看展」狀態與藝術「保持距離」；韓國藝術家李昢（Lee Bul）的〈甘願脆弱：金屬化氣球 V3〉（Willing To Be Vulnerable—Metalized Balloon V3），這艘閃爍著銀色光澤的載具乍看充滿未來科技的堅硬感，實則是尼龍塔夫綢與鋁箔聚脂纖維製成的氣球，藝術家以輕盈脆弱的媒材構建出宏偉的視覺假象，隱喻著烏托邦夢想的易碎本質，同時也叩問著人們展現脆弱與保護自我之間的拉扯。

蘇伯德．古普塔〈孵化〉不銹鋼便當盒、水晶吊燈，尺寸隨場地而定。2010。

印度藝術家蘇伯德．古普塔（Subodh Gupta）的〈孵化〉（Incubate）從階級視角切入。璀璨的水晶吊燈下方，懸掛著無數個印度勞工階層常用的不鏽鋼飯盒，藝術家將象徵財富的水晶燈與承載生存記憶的飯盒並置，讓隱形於全球化生產鏈背後的勞動身影，在光影折射中浮現。

泰國藝術家貝塔克恩．帕塔諾帕斯（Be Takerng Pattanopas）的〈周而復始1〉（Round n Round 1）提供了更私密的觀看機制。作品以鋼材、混合媒介與LED構築環形裝置，觀眾需要從微小洞口向內探看，才會看見內部彷彿微縮宇宙的光線流動。「觀看」被縮小成一種靠近、偷看、調整站位的姿態，位置不同，眼見的世界便不同。

「The Unseen」揭示眼見未必為憑──看似最堅固，可能最脆弱；看似平靜，可能蘊含爆裂。許多事物往往比第一眼所見更加豐厚，唯有放慢感官，才能讀出表象下的暗語。

「The Unsaid」：未說之言

路易絲．布爾喬亞〈無題〉纖維織品、不銹鋼，39×166公分。2005。

步上2樓，氛圍轉趨內省，觀眾宛如走入一間暗房，少了聲響的正面衝擊，換成照片、物件與傷痕的低語。泰國藝術家阿運．若望恰庫（Navin Rawanchaikul）的〈無聲〉（There is No Voice）以回收藥瓶堆疊成佛塔形狀，每個透明瓶身裡藏著一位清邁老人的肖像，像把城市發展中被忽略的面孔收進1座沉默的紀念碑，藥瓶成為了時間的膠囊，靜靜守護著即將消逝的個人歷史與情感；另1件泰國藝術家頌本．洪天通（Somboon Hormtientong）的〈未聞之聲〉（The Unheard Voice）具儀式感，他邀請僧侶為來自古老寺廟的佛殿木柱（Vihara）進行超渡，這些沾著泥土與歲月痕跡的建築殘骸，在展場中轉化為沉默的紀念碑。木柱無語，卻承載著數百年的信仰與精神餘韻。

法國藝術家尚路克．慕連（Jean-Luc Moulène）的〈佩飾，馬賽，十一月〉（Parure, Marseille, novembre）以「成套配戴的飾品」為名，但作品刻意背離裝飾的愉悅感，將吹製紫色玻璃與青銅緊密結合，柔軟與堅硬彼此拉扯，像一段無法鬆綁的身體記憶。玻璃表面帶著身體般的脆弱感，青銅則像外在社會加諸的限制，兩者纏繞在一起，形成一種靜默卻持續施力的狀態。作品沒有敘事，卻讓人清楚感受到一種被束縛的心理現實，許多感受正是如此，存在於身體裡，卻很難被準確命名。

頌本．洪天通〈未聞之聲〉佛殿木柱、玻璃器皿、祭酒器、布。尺寸視場地大小而定。1995。

泰國藝術家賈卡潘．維拉西尼庫（Jakapan Vilasineekul）的〈結舌與啞口的對話〉（Dialogue Between the Tongue-Tied and the Dumb）也圍繞語言困境，以帶有黑色幽默的方式，呈現溝通本身的荒謬。作品由頭部造型的裝置與日常器皿構成，頭像彼此對立，像正在對話，卻注定無法真正交流。作品名稱源自泰文語境中對「說不出口」與「無法理解」的雙重嘲諷，讓語言不再是連結的工具，而是暴露隔閡的現場。它指向的不只是個人之間的誤解，也包含社會結構中反覆上演的失效對話。

法國藝術家路易絲．布爾喬亞（Louise Bourgeois）的〈無題〉（Untitled）像一個低調卻穩定的情緒錨點。柔軟織物層層堆疊在不鏽鋼基座之上，重量與脆弱同時存在。作品看似簡單，卻讓人聯想到情感如何在時間中累積，外表維持直立，內部卻藏著無法消化的經驗。雕塑不試圖解釋什麼，而是容許觀眾把自己的記憶放進去。

「The Unsaid」展區如一個個靜默的容器，盛裝著宏大歷史敘事中被遺漏的私人情感。藝術於此成為一種替代性的語言，替無法發聲的人事物，留下存在的證據，靜靜等待被讀懂。

「The Unknow」：未知之感

安塞爾姆．基弗〈失落的字母〉金屬、木頭、皮帶、照片、壓克力、石膏、樹脂、向日葵，585×500公分。2019。

在步入3樓展區前，德國大師安塞爾姆．基弗（Anselm Kiefer）的巨構〈失落的字母〉（Der Verlorene Buchstabe）是不容錯過的沉重序曲。他以鉛、金屬與樹脂封存向日葵，將一台冷酷的戰爭機器包圍於盛開的生命意象中，形成毀滅與重生的激烈辯證，纏繞於機械間的書卷，隱喻書寫與記憶是修復歷史裂痕的關鍵。透過這件裝置藝術，觀眾可以感受無形的傷痛所具備的重量，恰好為接下來蒙天．布瑪關於生死與療癒的探討，鋪墊了最深刻的情緒基調。

抵達3樓已故泰國當代藝術先驅蒙天．布瑪的專區，他在生命後期面對妻子與自身罹癌的苦痛時，將創作轉至療癒與佛教哲學的探索。蒙天在90年代以草藥、泥土、蠟等在地材料結合佛教哲學，發展出泰國當代藝術的重要路徑，他將呼吸、香氣、空白這些難以描繪的感知，當成作品的真正主角。

蒙天．布瑪〈阿羅迦耶薩拉：心靈之廟〉藥草，鋁，207×320公分。1996。

〈阿羅迦耶薩拉：心靈之廟〉（Arokayasala：Temple of the Mind）是1座心靈藥房，藥櫃形體裡安置鋁製肺部模型，空間散出淡淡草藥氣味，觀眾聞到香氣的瞬間，會不自覺把注意力拉回自己的呼吸，召喚嗅覺記憶；〈蓮音〉（Lotus Sound）是其集大成之作，500個陶製鈴鐺圍繞著中央的鍍金蓮花，這些鈴鐺並不會發出聲響，卻在空間中形成一股強大的「無聲之聲」，邀請觀眾「聽見寂靜」，在陶鈴排列出的虛空中，感受如同心跳間隙般的寧靜片刻。這既是對生命脆弱的凝視，亦是精神上的終極慰藉。再加上〈星宿之屋〉（Zodiac Houses），觀眾走進由鋼材與木頭搭建的宇宙小屋，透過屋頂鑿孔仰望如星辰般的光點，並在草藥與硃砂的氣息中，感受自身與宇宙的連結。

蒙天．布瑪〈蓮音〉陶罐、蓮花瓣、金箔，300×350公分。1992/1999-2000。

在「The Unknown」展區，藝術轉化為療癒儀式，引導人們在無常流轉中找到安頓身心的座標。從材料偽裝、記憶回聲到氣味呼吸，展覽拆解貼近身體的感知，讓觀眾在行走間反覆提問：真正重要的事物，雖難以言詮，卻始終在場。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法