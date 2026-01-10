自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．藝週推薦展覽】看不見的仍在場 「（In） visible Presence」─直擊曼谷dib Bangkok開幕展

2026/01/10 05:30

泰國首座國際級當代藝術博物館「dib Bangkok」由泰國建築師庫拉帕．揚特拉薩率領團隊WHY Architecture團隊打造，原本的鋸齒狀屋頂保留。泰國首座國際級當代藝術博物館「dib Bangkok」由泰國建築師庫拉帕．揚特拉薩率領團隊WHY Architecture團隊打造，原本的鋸齒狀屋頂保留。

文．攝影／記者董柏廷

泰國首座國際級當代藝術博物館「dib Bangkok」於2025年12月21日在曼谷孔提縣（Khlong Toei）開館。開幕展「（In）visible Presence（看不見的存在）」即日起至8月3日登場，由館長手塚美和子（Miwako Tezuka）與泰國策展人亞莉安娜．柴瓦拉儂（Ariana Chaivaranon）共同策畫，集結40位泰國與國際藝術家、約80件作品，運用3層樓空間展開3個子題：「The Unseen」（未見之物）、「The Unsaid」（未說之言）、「The Unknow」（未知之感），以及聚焦泰國當代藝術先驅蒙天．布瑪（Montien Boonma）。

dib Bangkok中隨處可見各種幾何切分的有趣構造。dib Bangkok中隨處可見各種幾何切分的有趣構造。

PART 1 ：淺談dib Bangkok建築設計

「針灸式建築」：修復喚醒場所精神

dib Bangkok前身為1980年代工業倉庫，現由旅居洛杉磯的泰國建築師庫拉帕．揚特拉薩（Kulapat Yantrasast）率領WHY Architecture團隊改造完成。建築並未追求視覺上的華麗翻新，而是以克制而精準的介入方式，將一棟廢棄鋼筋倉庫轉譯為擁有11個展廳、逾7000平方公尺的藝術場域。

庫拉帕曾於1996至2003年間擔任安藤忠雄助理，對清水混凝土與光線調度極為熟稔，但他並未複製大師語彙，而是發展出一套「針灸式建築」方法。透過剔除累積的裝飾層，讓鋼結構骨架與裸露混凝土重新顯影，鋸齒狀屋頂也如實保留，成為引入自然光的重要裝置，使展場在不同時段呈現層次分明的光影節奏。

德籍藝術家阿麗莎．柯維德的裝置作品〈Pars pro Toto〉（前）與「dib Bangkok」建築體的幾何立面產生有趣的對應。德籍藝術家阿麗莎．柯維德的裝置作品〈Pars pro Toto〉（前）與「dib Bangkok」建築體的幾何立面產生有趣的對應。

館名「dib（ดิบ）」在泰文中意指原始、未經加工，也指向一種仍在生成中的狀態。館外約1400平方公尺的庭院以簡潔幾何切分水面與動線，讓訪客逐步從曼谷街頭的躁動過渡至內省的節奏。建築保留泰籍華人社區常見的鍛鐵門元素，與極簡線條並置，使建築本身成為連結工業記憶與當代美學的中介。

dib Bangkok以最物質的元素談最難言說的事。鋼筋、倉庫與工業遺構形成一層堅硬外殼，卻被轉化為承載光、情緒與精神的容器，呼應泰國現代文學從神話走向社會現實的轉身，用空間讓「流動意識」顯影。

PART 2：（In） visible Presence（不可見的存在）特展概覽

「The Unseen」：未見之物

李昢〈甘願脆弱：金屬化氣球 V3〉尼龍塔夫綢、鋁箔聚脂纖維，1000×230公分。2015-2019。李昢〈甘願脆弱：金屬化氣球 V3〉尼龍塔夫綢、鋁箔聚脂纖維，1000×230公分。2015-2019。

位於戶外庭院德籍藝術家阿麗莎．柯維德（Alicja Kwade）的裝置作品〈Pars pro Toto〉，由11顆擁有地質時代的紋理大型石球散落布置，石球表面的地質紋理訴說百萬年時序，作品將宏大的行星運行秩序拉近至人體尺度。當觀眾凝視這些天體時，不禁讓人思索，究竟是我們在觀測行星，抑或是亙古的存在，正凝視著我們？

馬可．佛西那多〈星群〉棒球棒，鐵鍊、特製牆面、擴音器，尺寸隨場地而定。2015-2025。馬可．佛西那多〈星群〉棒球棒，鐵鍊、特製牆面、擴音器，尺寸隨場地而定。2015-2025。

走進1樓室內，澳洲藝術家馬可．佛西那多（Marco Fusinato）的〈星群〉（Constellations）馬上將觀眾拉進作品內部，藝術家邀請觀眾手握棒球棒重擊白牆，瞬間爆發的120分貝音爆將肌肉動能轉化為震耳欲聾的聲響，這種近乎暴力的即時體驗，強勢地將觀眾吸進一個高能量場域，整個空間像被雷擊掃過，讓人很難再用「安靜看展」狀態與藝術「保持距離」；韓國藝術家李昢（Lee Bul）的〈甘願脆弱：金屬化氣球 V3〉（Willing To Be Vulnerable—Metalized Balloon V3），這艘閃爍著銀色光澤的載具乍看充滿未來科技的堅硬感，實則是尼龍塔夫綢與鋁箔聚脂纖維製成的氣球，藝術家以輕盈脆弱的媒材構建出宏偉的視覺假象，隱喻著烏托邦夢想的易碎本質，同時也叩問著人們展現脆弱與保護自我之間的拉扯。

蘇伯德．古普塔〈孵化〉不銹鋼便當盒、水晶吊燈，尺寸隨場地而定。2010。蘇伯德．古普塔〈孵化〉不銹鋼便當盒、水晶吊燈，尺寸隨場地而定。2010。

印度藝術家蘇伯德．古普塔（Subodh Gupta）的〈孵化〉（Incubate）從階級視角切入。璀璨的水晶吊燈下方，懸掛著無數個印度勞工階層常用的不鏽鋼飯盒，藝術家將象徵財富的水晶燈與承載生存記憶的飯盒並置，讓隱形於全球化生產鏈背後的勞動身影，在光影折射中浮現。

泰國藝術家貝塔克恩．帕塔諾帕斯（Be Takerng Pattanopas）的〈周而復始1〉（Round n Round 1）提供了更私密的觀看機制。作品以鋼材、混合媒介與LED構築環形裝置，觀眾需要從微小洞口向內探看，才會看見內部彷彿微縮宇宙的光線流動。「觀看」被縮小成一種靠近、偷看、調整站位的姿態，位置不同，眼見的世界便不同。

「The Unseen」揭示眼見未必為憑──看似最堅固，可能最脆弱；看似平靜，可能蘊含爆裂。許多事物往往比第一眼所見更加豐厚，唯有放慢感官，才能讀出表象下的暗語。

「The Unsaid」：未說之言

路易絲．布爾喬亞〈無題〉纖維織品、不銹鋼，39×166公分。2005。路易絲．布爾喬亞〈無題〉纖維織品、不銹鋼，39×166公分。2005。

步上2樓，氛圍轉趨內省，觀眾宛如走入一間暗房，少了聲響的正面衝擊，換成照片、物件與傷痕的低語。泰國藝術家阿運．若望恰庫（Navin Rawanchaikul）的〈無聲〉（There is No Voice）以回收藥瓶堆疊成佛塔形狀，每個透明瓶身裡藏著一位清邁老人的肖像，像把城市發展中被忽略的面孔收進1座沉默的紀念碑，藥瓶成為了時間的膠囊，靜靜守護著即將消逝的個人歷史與情感；另1件泰國藝術家頌本．洪天通（Somboon Hormtientong）的〈未聞之聲〉（The Unheard Voice）具儀式感，他邀請僧侶為來自古老寺廟的佛殿木柱（Vihara）進行超渡，這些沾著泥土與歲月痕跡的建築殘骸，在展場中轉化為沉默的紀念碑。木柱無語，卻承載著數百年的信仰與精神餘韻。

法國藝術家尚路克．慕連（Jean-Luc Moulène）的〈佩飾，馬賽，十一月〉（Parure, Marseille, novembre）以「成套配戴的飾品」為名，但作品刻意背離裝飾的愉悅感，將吹製紫色玻璃與青銅緊密結合，柔軟與堅硬彼此拉扯，像一段無法鬆綁的身體記憶。玻璃表面帶著身體般的脆弱感，青銅則像外在社會加諸的限制，兩者纏繞在一起，形成一種靜默卻持續施力的狀態。作品沒有敘事，卻讓人清楚感受到一種被束縛的心理現實，許多感受正是如此，存在於身體裡，卻很難被準確命名。

頌本．洪天通〈未聞之聲〉佛殿木柱、玻璃器皿、祭酒器、布。尺寸視場地大小而定。1995。頌本．洪天通〈未聞之聲〉佛殿木柱、玻璃器皿、祭酒器、布。尺寸視場地大小而定。1995。

泰國藝術家賈卡潘．維拉西尼庫（Jakapan Vilasineekul）的〈結舌與啞口的對話〉（Dialogue Between the Tongue-Tied and the Dumb）也圍繞語言困境，以帶有黑色幽默的方式，呈現溝通本身的荒謬。作品由頭部造型的裝置與日常器皿構成，頭像彼此對立，像正在對話，卻注定無法真正交流。作品名稱源自泰文語境中對「說不出口」與「無法理解」的雙重嘲諷，讓語言不再是連結的工具，而是暴露隔閡的現場。它指向的不只是個人之間的誤解，也包含社會結構中反覆上演的失效對話。

法國藝術家路易絲．布爾喬亞（Louise Bourgeois）的〈無題〉（Untitled）像一個低調卻穩定的情緒錨點。柔軟織物層層堆疊在不鏽鋼基座之上，重量與脆弱同時存在。作品看似簡單，卻讓人聯想到情感如何在時間中累積，外表維持直立，內部卻藏著無法消化的經驗。雕塑不試圖解釋什麼，而是容許觀眾把自己的記憶放進去。

「The Unsaid」展區如一個個靜默的容器，盛裝著宏大歷史敘事中被遺漏的私人情感。藝術於此成為一種替代性的語言，替無法發聲的人事物，留下存在的證據，靜靜等待被讀懂。

「The Unknow」：未知之感

安塞爾姆．基弗〈失落的字母〉金屬、木頭、皮帶、照片、壓克力、石膏、樹脂、向日葵，585×500公分。2019。安塞爾姆．基弗〈失落的字母〉金屬、木頭、皮帶、照片、壓克力、石膏、樹脂、向日葵，585×500公分。2019。

在步入3樓展區前，德國大師安塞爾姆．基弗（Anselm Kiefer）的巨構〈失落的字母〉（Der Verlorene Buchstabe）是不容錯過的沉重序曲。他以鉛、金屬與樹脂封存向日葵，將一台冷酷的戰爭機器包圍於盛開的生命意象中，形成毀滅與重生的激烈辯證，纏繞於機械間的書卷，隱喻書寫與記憶是修復歷史裂痕的關鍵。透過這件裝置藝術，觀眾可以感受無形的傷痛所具備的重量，恰好為接下來蒙天．布瑪關於生死與療癒的探討，鋪墊了最深刻的情緒基調。

抵達3樓已故泰國當代藝術先驅蒙天．布瑪的專區，他在生命後期面對妻子與自身罹癌的苦痛時，將創作轉至療癒與佛教哲學的探索。蒙天在90年代以草藥、泥土、蠟等在地材料結合佛教哲學，發展出泰國當代藝術的重要路徑，他將呼吸、香氣、空白這些難以描繪的感知，當成作品的真正主角。

蒙天．布瑪〈阿羅迦耶薩拉：心靈之廟〉藥草，鋁，207×320公分。1996。蒙天．布瑪〈阿羅迦耶薩拉：心靈之廟〉藥草，鋁，207×320公分。1996。

〈阿羅迦耶薩拉：心靈之廟〉（Arokayasala：Temple of the Mind）是1座心靈藥房，藥櫃形體裡安置鋁製肺部模型，空間散出淡淡草藥氣味，觀眾聞到香氣的瞬間，會不自覺把注意力拉回自己的呼吸，召喚嗅覺記憶；〈蓮音〉（Lotus Sound）是其集大成之作，500個陶製鈴鐺圍繞著中央的鍍金蓮花，這些鈴鐺並不會發出聲響，卻在空間中形成一股強大的「無聲之聲」，邀請觀眾「聽見寂靜」，在陶鈴排列出的虛空中，感受如同心跳間隙般的寧靜片刻。這既是對生命脆弱的凝視，亦是精神上的終極慰藉。再加上〈星宿之屋〉（Zodiac Houses），觀眾走進由鋼材與木頭搭建的宇宙小屋，透過屋頂鑿孔仰望如星辰般的光點，並在草藥與硃砂的氣息中，感受自身與宇宙的連結。

蒙天．布瑪〈蓮音〉陶罐、蓮花瓣、金箔，300×350公分。1992/1999-2000。蒙天．布瑪〈蓮音〉陶罐、蓮花瓣、金箔，300×350公分。1992/1999-2000。

在「The Unknown」展區，藝術轉化為療癒儀式，引導人們在無常流轉中找到安頓身心的座標。從材料偽裝、記憶回聲到氣味呼吸，展覽拆解貼近身體的感知，讓觀眾在行走間反覆提問：真正重要的事物，雖難以言詮，卻始終在場。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應