藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】朱團40週年音樂會台北首演 李遠讚嘆：朱團音樂太豐富

2026/01/11 05:30

文化部長李遠（蛋糕後左起）、朱宗慶與駐團作曲家及團員們在慶生會開心合影。（記者凌美雪攝）文化部長李遠（蛋糕後左起）、朱宗慶與駐團作曲家及團員們在慶生會開心合影。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕朱宗慶打擊樂團40週年音樂會以「X：面對世界的力量」為題，上週末起，由台北展開國表藝3館巡演，台北首演場特別於演後安排慶生會，全程觀賞演出的文化部長李遠讚嘆表示，朱團的音樂太豐富，如果要以電影配樂來看，不僅適合戰爭片、武打片，也適合運動片與愛情片。李遠還打趣地形容朱團的成就已是國內表演藝術最大的幫派，以後「朱老師只要吩咐一句，我們全部做。」力挺朱團的心意，引發全場歡呼。

壓軸曲目〈熾途：聲脈相連〉象徵朱團40年來生生不息的能量。（朱團提供）壓軸曲目〈熾途：聲脈相連〉象徵朱團40年來生生不息的能量。（朱團提供）

40週年音樂會之所以感動眾人，可說是在選曲上的精心策畫，7首曲目全都選自40年來高達286首的委創曲目，也是朱團為台灣音樂史累積的豐富內涵。除希臘裔紐西蘭作曲家帕沙達斯（John Psathas）為樂團40週年新創的〈愛的流轉〉是世界首演之外，其他均為經典中的經典。

上半場第1首雷瓦提的〈三部曲〉與第2首科申斯基的〈超越彎折〉，展現西方作曲家對擊樂的實驗與哲思；第3首張瓊櫻的〈射日〉，在東方傳說的神祕色彩中競逐，紅色扇面成為樂器，每一次開闔都擊出強烈的視聽震撼。下半場以全新曲目〈愛的流轉〉溫馨開場；緊接著新任團長盧煥韋的〈探〉，是為資深團員也是在國際樂壇中以「6支棒子」聞名的吳珮菁量身訂作，展現對絕高技巧不悔的追尋；日本作曲家櫻井弘二融合爵士流行等多種樂風的〈熱帶振盪效應M.J.O.E.F.X.〉，展現樂團寬廣的視野；最後由擊樂劇場《泥巴》擷取改編的〈熾途：聲脈相連〉，讓人聽見從土地孕育的情感與勇氣，充滿正能量。

從少數人到全團上場的編制，每首都可看到朱團4個世代的共演同心，以及團員卓越技法的展現，彷彿信手拈來都可以是樂器，且把每一種樂器玩得出神入化，無論是炫目或是炫技，都讓人隨著演出者自信的表情，進入打擊樂的音樂宇宙。40週年音樂會巡演將於1月17日前往台中國家歌劇院、1月18日於衛武營音樂廳演出。詳詢OPENTIX。

