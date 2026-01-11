【藝術文化】國美館公布2026年度計畫 前輩藝術家回顧展及國際展接力登場

法國藝術家安娜特．梅莎潔將來台舉辦首度大型個展。（國美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣美術館公布今（2026）年度展覽規畫重點，國美館表示，今年將以台灣藝術史脈絡展與前輩藝術家回顧展為起點，並在下半年推出法國藝術家安娜特．梅莎潔（Annette Messager）大型個展等國際合作計畫。

廖繼春〈風景A〉，油彩、畫布，31.5 × 41 公分，私人收藏。約1960。（國美館提供）

春季推出2檔台灣近代前輩藝術家個展，從不同生命節奏與創作軌跡切入，回望20世紀台灣美術的多重發展面向。其一為2月7日展出的「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」，由國美館資深研究員薛燕玲策畫，系統性梳理廖繼春從外光派風景表現，到逐步發展出高度個人化色彩語彙的創作歷程，展覽聚焦其如何透過色彩、構圖與節奏感，回應自然與內在感受之間的轉換關係。國美館特別向台北市立美術館借展35件典藏作品，呈現廖繼春創作風格的形成與轉變，並回顧其在台灣現代繪畫發展中的關鍵位置。

請繼續往下閱讀...

另一檔「植棋的歌：短而亮的生命力」則聚焦陳植棋短暫卻高度密集的創作生命，將於3月21日展出，由國美館研究員林振莖策畫，回顧陳植棋如何在有限的生命時間中，以風景書寫回應時代意識與文化處境，將透過繪畫作品與相關文獻，呈現陳植棋在地方風景描繪中所展現的行動力與文化自覺。

國際展方面，「法國當代女性藝術家安娜特・梅莎潔個展」將於11月21日登場，國美館提到，此展為梅莎潔首度在台的大型個展，藝術家已於去年來台場勘並討論展覽概念，將以空間特性發展量身製作的展覽內容。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法