【藝術文化】物的自律吳偉丞、王旋創作展 建構當代咖啡工藝生活風景

陶藝家吳偉丞（右）與設計師王旋於展場。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由工藝策展人暨生活茶美學家許月娘策畫的「物的自律─吳偉丞、王旋咖啡器創作展」即日至2月2日於台北「罐空間」展出。集結陶藝家吳偉丞、設計師王旋，結合鍾雅涵的金工製作，共同建構出一幅當代咖啡工藝的生活風景。

展覽將工藝回歸生活，帶出物與物之間的深刻對話。（記者董柏廷攝）

展覽從咖啡的日常經驗出發，思考當咖啡注入不同器物時，重量、口徑、溫度與觸感如何影響品飲感受。策展人許月娘指出，展覽並非刻意營造某種風格，而是關於「工藝在生活中的位置」的提問。她認為，「這次展覽的起點，不是形式，而是工藝家的生活分享。」透過2位成熟創作者以各自的能量讓器物站在最適當的位置，進而形成咖啡的深度，將工藝化的生活方式展現在器皿安靜存在的姿態中。

被譽為「陶土建築師」的陶藝家吳偉丞，其創作以生活陶為主。許月娘形容，吳偉丞創作20餘年，陶土在他手上如同建築體，成品線條俐落，像建物的縮小版。吳偉丞受訪時表示，他在創作上主要專注於造型的投入，因此自然而然地盡量將釉色單純化，甚至不上釉或只上金屬釉，以避開色彩上的著墨，進而更加突顯造型上的俐落線條和表面上的質感層次。他偏愛以質感陶泥塊面和俐落金屬線條的組合，讓作品散發出剛穩而細膩的力量。

設計師王旋則在本次展覽中展現了工業設計思維與生活品味的結合，他在吳偉丞作品的基礎上，透過銅器的焊接，對話出新的音樂性與韻律感。王旋的銅件作品呈現出西洋「銅管樂器」與東方樂器「笙」結合的意象，兩位工藝家如同在各自的位置上演奏，合起來則像是一首交響曲。王旋受訪時說明，這一次他製作了一些新的物件，例如水泥像是抓取一個大的量體，而作品造型是「貼著吳偉丞的作品走的」。王旋表示，他在製作時考量吳偉丞作品強大的空間感，設計出在不同角度看會有不同感覺的作品，並以銅焊出帶有管樂器般的音樂感。

