【家庭plus．徵文大拼盤】面對暴怒者 稍安勿躁

對方情緒不佳，被激怒，只會讓場面更糟，學學大家如何以靜制動……

〈別火上加油〉穩住自己 緩衝對方情緒

文／Sylvia Wu（台北市）

面對暴怒的人，尤其是至親，我曾以為忍耐是最好的方式。但忍久了，情緒像被壓緊的彈簧，總有爆開的一刻。

當我在父母的怒氣裡忍到極限、吼回去，衝突立刻從「事情本身」變成「你怎麼敢大聲？」最後往往冷戰，而導火線早已不重要。

後來我明白，溝通不是沉默，而是在風暴裡保護自己的界線。我開始練習在情緒升高前，先讓彼此有緩衝。例如當對方音量愈來愈高，我會平靜地說：「我聽得見，但需要你慢一點。」或「我想理解你，但我需要幾分鐘。」這些話不是反擊，而是說明我能承受到哪裡。

若對方已經暴怒到無法交流，我會提醒自己：離開不是逃避，而是自我保護。走進安靜的地方，把呼吸找回來，再回頭面對真正的問題。

衝突常不是因為事情，而是情緒推著我們走。當我先接住自己，對方也比較能冷卻怒火。界線不是拒絕，而是讓彼此更清晰。

我仍會害怕衝突，但也理解了，不必在暴怒裡硬撐，穩住自己，就是最溫柔的修復。

〈轉移注意力〉心中默念數字 拉出界線

文／如意（新竹市）

記憶中，阿媽是個對生活習慣、處事態度高標準的長輩，每分每秒都在注意事情哪裡沒做好、哪裡的用品需要增添更新。優點是做事快、狠、準，缺點則是與她相處的人很辛苦，要忍受她的急躁與壞脾氣。

平常早早上床睡覺的我，遇上喜歡的電影每部曲連續播映，難得熬夜守在電視機前，怕打擾到家人、鄰居，盡可能調弱音響。可能受到客廳燈光影響睡眠，在房間的阿媽劈頭就是一連串問候祖宗的難聽話語。當下覺得羞辱，但一句話都說不出來。

後來與朋友聊到這件往事，他說當對方只想宣洩情緒，講的內容跟你本人已經沒有任何關係了，那就試著先深呼吸，讓身體充滿能量，接著在你與對方之間畫一條線，心裡默念數字，從1、2、3持續進行到對方停下來為止。朋友說對罵很容易，但很傷身，我們要選擇優雅地離開怒火的風暴。

每每遇到類似的場景發生，我都會想起朋友的撇步，嘗試了幾次以後，慢慢內化成SOP，再次遇見暴怒者，也就不那麼手足無措了。

〈趕快轉風向〉絕不強辯 馬上示好

文／朱家賢（新北市）

有時候我真的覺得，不是我多會溝通，而是手機救了我。

前幾天老婆因為我忘記倒垃圾而生氣。她下班回家看到垃圾袋還躺在門口，情緒自然往上竄，我還在客廳無所事事，整個畫面就像在說「這個人什麼都沒做」，她講到第三句時，我就知道——這次是我的錯，百分之百。

以前的我一定會開始辯，結果只會讓她更生氣，最後誰也不開心。

但這些年下來，我學會一招：當老婆生氣，確定是我不對時——立刻低頭看手機。不是回訊息，而是打開Google Maps查餐廳。這招對吃貨特別有效，尤其老婆那種生氣跟肚子餓常常綁在一起的。

我一邊滑手機，一邊把垃圾綁好，悄悄把重點轉向「今天吃哪一家」。這個看似普通的小動作有種奇妙力量，不硬碰、不逃走，只是讓風暴自然散掉。等她發現我在研究餐廳，怒氣也跟著鬆一截，甚至還有點忍不住笑意。

老夫老妻的相處，有時候不是誰更成熟，而是誰願意在關鍵時刻，讓生活回到更可愛的方向。

而我靠一支手機，就能把一場吵架導向一頓舒服的晚餐。

〈不隨之起舞〉保持冷靜 撤離現場

文／艾利克（新北市）

當年在美國念書時，在某一門課裡，我擔任報告的組長，其中一位組員始終不配合。每次約討論時，他不是缺席，就是毫無回應；分派內容後，在截止日前兩天詢問他進度，總表示尚未開始，最後只能由我和其他組員分工完成他的部分，這樣的狀況發生過好幾次。

後來我便以組長的身分寫信向教授反映，說明該名組員從未對報告做出貢獻。沒想到下課時，他氣沖沖地走向我，指責我寫信給教授。

第一次見到一個人理虧卻還能如此大聲。當下我未選擇爭辯，而是面無表情地收拾書包離開，避免正面衝突。若我當時硬碰硬，只會讓場面難看，也可能進一步激怒他。最後，那位學生退選了這門課。

我面對暴怒的人時，很少選擇衝突或講道理，因為人在憤怒狀態下，往往缺乏理性。當下離開並非逃避，而是避免衝突擴大。暴怒者發現對方不回應他的怒火，情緒通常也很難延續。

對我而言，保持冷靜、撤離現場，是理性又安全的處理方式。

