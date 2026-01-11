自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 徵文一起來

【家庭plus．徵文大拼盤】面對暴怒者 稍安勿躁

2026/01/11 05:30

圖／rabbit44圖／rabbit44

對方情緒不佳，被激怒，只會讓場面更糟，學學大家如何以靜制動……

圖／rabbit44圖／rabbit44

〈別火上加油〉穩住自己 緩衝對方情緒

文／Sylvia Wu（台北市）

面對暴怒的人，尤其是至親，我曾以為忍耐是最好的方式。但忍久了，情緒像被壓緊的彈簧，總有爆開的一刻。

當我在父母的怒氣裡忍到極限、吼回去，衝突立刻從「事情本身」變成「你怎麼敢大聲？」最後往往冷戰，而導火線早已不重要。

後來我明白，溝通不是沉默，而是在風暴裡保護自己的界線。我開始練習在情緒升高前，先讓彼此有緩衝。例如當對方音量愈來愈高，我會平靜地說：「我聽得見，但需要你慢一點。」或「我想理解你，但我需要幾分鐘。」這些話不是反擊，而是說明我能承受到哪裡。

若對方已經暴怒到無法交流，我會提醒自己：離開不是逃避，而是自我保護。走進安靜的地方，把呼吸找回來，再回頭面對真正的問題。

衝突常不是因為事情，而是情緒推著我們走。當我先接住自己，對方也比較能冷卻怒火。界線不是拒絕，而是讓彼此更清晰。

我仍會害怕衝突，但也理解了，不必在暴怒裡硬撐，穩住自己，就是最溫柔的修復。

〈轉移注意力〉心中默念數字 拉出界線

文／如意（新竹市）

記憶中，阿媽是個對生活習慣、處事態度高標準的長輩，每分每秒都在注意事情哪裡沒做好、哪裡的用品需要增添更新。優點是做事快、狠、準，缺點則是與她相處的人很辛苦，要忍受她的急躁與壞脾氣。

平常早早上床睡覺的我，遇上喜歡的電影每部曲連續播映，難得熬夜守在電視機前，怕打擾到家人、鄰居，盡可能調弱音響。可能受到客廳燈光影響睡眠，在房間的阿媽劈頭就是一連串問候祖宗的難聽話語。當下覺得羞辱，但一句話都說不出來。

後來與朋友聊到這件往事，他說當對方只想宣洩情緒，講的內容跟你本人已經沒有任何關係了，那就試著先深呼吸，讓身體充滿能量，接著在你與對方之間畫一條線，心裡默念數字，從1、2、3持續進行到對方停下來為止。朋友說對罵很容易，但很傷身，我們要選擇優雅地離開怒火的風暴。

每每遇到類似的場景發生，我都會想起朋友的撇步，嘗試了幾次以後，慢慢內化成SOP，再次遇見暴怒者，也就不那麼手足無措了。

〈趕快轉風向〉絕不強辯 馬上示好

文／朱家賢（新北市）

有時候我真的覺得，不是我多會溝通，而是手機救了我。

前幾天老婆因為我忘記倒垃圾而生氣。她下班回家看到垃圾袋還躺在門口，情緒自然往上竄，我還在客廳無所事事，整個畫面就像在說「這個人什麼都沒做」，她講到第三句時，我就知道——這次是我的錯，百分之百。

以前的我一定會開始辯，結果只會讓她更生氣，最後誰也不開心。

但這些年下來，我學會一招：當老婆生氣，確定是我不對時——立刻低頭看手機。不是回訊息，而是打開Google Maps查餐廳。這招對吃貨特別有效，尤其老婆那種生氣跟肚子餓常常綁在一起的。

我一邊滑手機，一邊把垃圾綁好，悄悄把重點轉向「今天吃哪一家」。這個看似普通的小動作有種奇妙力量，不硬碰、不逃走，只是讓風暴自然散掉。等她發現我在研究餐廳，怒氣也跟著鬆一截，甚至還有點忍不住笑意。

老夫老妻的相處，有時候不是誰更成熟，而是誰願意在關鍵時刻，讓生活回到更可愛的方向。

而我靠一支手機，就能把一場吵架導向一頓舒服的晚餐。

〈不隨之起舞〉保持冷靜 撤離現場

文／艾利克（新北市）

當年在美國念書時，在某一門課裡，我擔任報告的組長，其中一位組員始終不配合。每次約討論時，他不是缺席，就是毫無回應；分派內容後，在截止日前兩天詢問他進度，總表示尚未開始，最後只能由我和其他組員分工完成他的部分，這樣的狀況發生過好幾次。

後來我便以組長的身分寫信向教授反映，說明該名組員從未對報告做出貢獻。沒想到下課時，他氣沖沖地走向我，指責我寫信給教授。

第一次見到一個人理虧卻還能如此大聲。當下我未選擇爭辯，而是面無表情地收拾書包離開，避免正面衝突。若我當時硬碰硬，只會讓場面難看，也可能進一步激怒他。最後，那位學生退選了這門課。

我面對暴怒的人時，很少選擇衝突或講道理，因為人在憤怒狀態下，往往缺乏理性。當下離開並非逃避，而是避免衝突擴大。暴怒者發現對方不回應他的怒火，情緒通常也很難延續。

對我而言，保持冷靜、撤離現場，是理性又安全的處理方式。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應