【藝術文化】馬年版印年畫國美館揭幕 首獎蔡庭歡〈馬踏蘋安轉運來〉滿載祝福

2026/01/12 05:30

蔡庭歡（左）繪製〈馬踏蘋安轉運來〉奪第41屆版印年畫首獎。（記者黃旭磊攝）蔡庭歡（左）繪製〈馬踏蘋安轉運來〉奪第41屆版印年畫首獎。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕國美館舉辦第41屆版印年畫「馬躍揚名—馬年年畫特展」，即日起展出2件委託創作及88件首獎、優選、佳作及入選作品，其中，蔡庭歡〈馬踏蘋安轉運來〉以巨型蘋果造型的旋轉木馬，3匹馬承載馬上幸福、馬上發財及馬上平安等，充滿歡騰喜氣，獲首獎及年曆首頁版面，蔡庭歡與家人在大海報前與民眾提前歡慶年味。

「中華民國版印年畫徵選活動」自1985年創辦，今年邁入第41屆，共有164件作品參與徵選，經多輪評選擇出首獎6件、優選10件、佳作20件及入選52件展出。國美館館長陳貺怡、評審委員鐘有輝、賴振輝及張家瑀昨天下午陪同近百名得獎者，提前分享馬年喜氣，雲林縣斗南鎮新光社區發展協會創意布馬陣舞開場表演，讓國美館演講廳充滿吉祥、應景氛圍，賓客拿著年曆相互祝福。

展場舞台掛上巨幅〈馬踏蘋安轉運來〉海報，作者蔡庭歡及家人向賓客分享濃厚年味，蔡庭歡說，巨型蘋果造型的旋轉木馬，象徵「平安果」，寓意守護與圓滿，至於3匹馬承載幸福、發財及平安，帶領觀眾想像奔馳團圓祝福氛圍，蘋果、橘子與金幣象徵平安、吉利與富貴，隨著旋轉木馬在綠地間流轉不息。

陳貺怡強調，首獎優秀創作6件，包括金昱慈〈馬步春風〉，以金馬象徵吉祥勝利，將馬的神采以色彩和裝飾優美方式呈現；游智涵〈馬奔丙午〉，描繪紅馬駕駛賽車衝向終點；陳永欽〈馬躍揚名〉，呼應台灣做為晶片生產王國的榮耀；李岳霖〈黑馬贏新年〉一條「贏」字金項鍊詮釋黑馬氣勢磅礡；楊振華〈駿馬迎春〉看駿馬佇立於林間水畔。即日起於國美館203至205展覽室展出，展至3月23日。

