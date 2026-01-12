【藝術文化】追思曲德義 關美館重現藝術生命軌跡

展區除曲德義年表、創作手稿、影片之外，亦設有留言區。（關美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台北藝術大學主辦，關渡美術館與美術學院共同策畫執行的「間奏—追思曲德義」紀念會，於1月4日在關美館舉行，追思感念曲德義教授一生對台灣藝術教育及發展推廣的重大貢獻，同時「間奏—追思曲德義」追思紀念展即日起至6月14日在關美館正式展出，透過還原其工作室現場及不同時期的作品，完整呈現這位抽象藝術大家豐沛的創作能量。

關美館表示，曲德義教授在北藝大任教期間，曾先後擔任國際交流中心主任、研發長、美術學系主任、美術學院院長及關美館館長等要職。身為全國第1座國立大學專業美術館的籌畫者，曲教授自關美館創館初期便親力親為參與館務規畫與策展，任職館長期間，他以開闊的國際視野與前瞻的治館理念，推動館務發展與跨國交流，奠定了美術館「學術與創作並重、在地與國際共融」的核心方向，成功帶領關美館在國際專業美術館平台中占有一席之地。

「間奏—追思曲德義」追思紀念展重現其工作室樣貌。（記者董柏廷攝）

此次追思展的一大亮點為還原曲德義教授的工作室現場，讓觀者得以近距離感受其創作的精神家園。展場中同步搭配生前訪談影像、年表、筆記以及不同時期的代表作品，梳理其藝術實踐的歷程。曲德義出生於韓國，高中畢業後移居台灣，就讀國立台灣師範大學美術系期間，曾受席德進、李仲生等大師指導，後赴法國求學並師從趙無極。他在1985年返台，於國立藝術學院（現北藝大前身）任教，直到2018年退休，長年致力於繪畫創作與教學。

曲德義的創作力豐沛不絕，其對色彩與空間的辯證與實踐，深深影響了台灣當代藝術。本次展覽不僅是對其個人藝術成就的回顧，更是對其做為教育家與美術館推手貢獻的敬意。除了豐富的文獻與作品陳列，展區特別設置了留言空間，邀請觀者走進關美館，透過留言冊以文字方式延續對曲德義教授的感念，並在工作室的氛圍中重新認識這位藝術巨擘的生命軌跡。

