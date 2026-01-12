自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】追思曲德義 關美館重現藝術生命軌跡

2026/01/12 05:30

展區除曲德義年表、創作手稿、影片之外，亦設有留言區。（關美館提供）展區除曲德義年表、創作手稿、影片之外，亦設有留言區。（關美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台北藝術大學主辦，關渡美術館與美術學院共同策畫執行的「間奏—追思曲德義」紀念會，於1月4日在關美館舉行，追思感念曲德義教授一生對台灣藝術教育及發展推廣的重大貢獻，同時「間奏—追思曲德義」追思紀念展即日起至6月14日在關美館正式展出，透過還原其工作室現場及不同時期的作品，完整呈現這位抽象藝術大家豐沛的創作能量。

關美館表示，曲德義教授在北藝大任教期間，曾先後擔任國際交流中心主任、研發長、美術學系主任、美術學院院長及關美館館長等要職。身為全國第1座國立大學專業美術館的籌畫者，曲教授自關美館創館初期便親力親為參與館務規畫與策展，任職館長期間，他以開闊的國際視野與前瞻的治館理念，推動館務發展與跨國交流，奠定了美術館「學術與創作並重、在地與國際共融」的核心方向，成功帶領關美館在國際專業美術館平台中占有一席之地。

「間奏—追思曲德義」追思紀念展重現其工作室樣貌。（記者董柏廷攝）「間奏—追思曲德義」追思紀念展重現其工作室樣貌。（記者董柏廷攝）

此次追思展的一大亮點為還原曲德義教授的工作室現場，讓觀者得以近距離感受其創作的精神家園。展場中同步搭配生前訪談影像、年表、筆記以及不同時期的代表作品，梳理其藝術實踐的歷程。曲德義出生於韓國，高中畢業後移居台灣，就讀國立台灣師範大學美術系期間，曾受席德進、李仲生等大師指導，後赴法國求學並師從趙無極。他在1985年返台，於國立藝術學院（現北藝大前身）任教，直到2018年退休，長年致力於繪畫創作與教學。

曲德義的創作力豐沛不絕，其對色彩與空間的辯證與實踐，深深影響了台灣當代藝術。本次展覽不僅是對其個人藝術成就的回顧，更是對其做為教育家與美術館推手貢獻的敬意。除了豐富的文獻與作品陳列，展區特別設置了留言空間，邀請觀者走進關美館，透過留言冊以文字方式延續對曲德義教授的感念，並在工作室的氛圍中重新認識這位藝術巨擘的生命軌跡。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應