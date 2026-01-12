自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 解昆樺／十一月，我曾住過的宅院

2026/01/12 05:30

◎解昆樺◎解昆樺

◎解昆樺

這裡仍餘存你已是局外人的

寂靜。

牆上的日曆停在當年，日期數字像一隻

忘記遷徙的鳥，凍死於白紙上

我在扶手椅的擁抱中坐下。窗外

龍眼樹舉著它黑色的閃電骨骼，

抵抗從台灣海峽沿岸推過來的灰色天空

這一切皆為背景，是沉悶書寫中所需要。

直到我看見那只放在鋼琴上的

已乾涸的杯子。那曾遺留過的眼淚

但已不再。

杯底平靜，收集了整個房間的暗影。

在那裡，有一道細微的裂痕

不是在玻璃上，而是在木桌浮起的年輪

沾黏著的漣漪，我凝視，房子

於焉消逝

我聽見木桌年輪嗚咽翻譯地心深處

巨大的、緩慢的

鎖被打開的聲音。

如果你仔細聽：

記憶正穿著沉重的潛水衣

試圖從遺忘與不曾遺忘間浮現

遮掩你的眼

