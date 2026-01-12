【家庭plus．X碰到Y】末代大男人 請退場

圖／達志影像

文／吳娟瑜

Z世代（1997～2012年出生者），現年13～28歲的學生或初入社會者，比較少見大男人主義的氣息；而「末代大男人」，我認為Y世代比較符合。

Y世代男人（1981～1996年出生者），現年28～43歲，目前是職場中堅份子，是消費市場的主力，同時是在婚姻家庭碰到諸多困擾的一群。

「大男人」的定義如下：

1.自認比女性聰明，在職場、在家中，往往貶視女性以輕蔑口吻說：「女人就是笨！」

2.自認被女性服侍是應得的，因為男人要做許多大事，而且社會是靠男人撐起來，因而女人是卑微的、無聲的。

3.自認所有的決定都是對的，工作、家務上，不需要聽命於女主管或老婆。

大男人的時代其來已久，受長期傳統文化男尊女卑的影響至深，發展出「男主外，女主內」的刻板印象，導致伸手牌的女性懾於大男人的強勢，為了養活子女而得過且過。

如今，女人受到高等教育，在職業市場活躍，女人看清楚「自己的人生自己掌握」，不再屈從大男人的使喚，不再以大男人的角度來決定自己的未來。

就在這個轉換過程，出現了Y世代男人的大挑戰。Y世代又稱千禧世代，多數看過家中老爸作威作福，老媽忍氣吞聲的模樣；在這個交替過程，老爸逐漸失勢，老媽的聲量逐漸提高，Y世代男性也發現自家的老婆不買單了。

〈女男平等〉平起平坐 共同成長

其實，老婆（若一樣在Y世代，目前在28～43歲）是明理、新起的一代，清楚在雙薪家庭中自己的角色，會要求在開銷上、家務上、教養上、人生規畫上有合理的尊重和分擔。

末代大男人一方面正在適應社會上平權意識的興起，一方面又常跳回老爸世代的作威作福。如此一來，不服氣又沒跟上趨勢的腳步，往往會面臨老婆求去的壓力。

現代老婆早已看懂媽媽在婚姻中的委屈，不論話語權、經濟大權、家庭決策權都是無聲無息，因此Y世代女人面臨自己的婚姻夥伴，還不至於頤指氣使，唯獨要求的是平起平坐。

不少末代大男人經歷離婚之痛，午夜夢迴時捫心自問：「我究竟做錯了什麼？」

末代大男人需認清事實，做好以下三項功課，方可掙脫不得其解的苦悶：

第一項功課：夫妻是合夥人關係。從骨子裡徹底理解女人是值得學習的夥伴，不論經營家庭和事業，大家就是合夥人，並非主僱關係。互動中，講話的口吻是：「請教妳……」、「妳的看法是……」

第二項功課：平行的話語權。不論日常對話還是會議室討論，信任老婆、女同事、女性客戶的見解，不去搶話、不去批判，輪流表達，認真聆聽。

第三項功課：認錯必改。大男人時代的男人多數是「不知錯、不會改」，例如：把女人拴在家裡，不給空間、不給時間，認定老婆的一輩子就是屬於老公的、家庭的、家族的。

末代大男人的世代，男人多了反省和修正，樂於順應潮流，不但調整了和女人相處的腳步，在過程中還認清「人人生而平等」，彼此是對方的人生導師。

總之，大男人即將滅跡，恭喜男人在和女人共同成長的機緣下，看到自己海闊天空的一面了。

