【家庭plus．親子會客室】阿媽帶孫妙方多

圖／達志影像

文／林櫻芷

「來來來，我們一起分豆豆！」兩歲半的女兒正想要發小脾氣，婆婆忽然從廚房拿出紅豆及黃豆，唰拉拉倒入盒裡，這陣聲響立刻吸引了女兒的注意。

我看著眼前開始專注幫豆子分家的祖孫兩人，腦中浮現許多類似的記憶：團康遊戲夾豆子、幼兒園的分色彩教具……這些經驗婆婆皆未曾參與，卻能這般帶領女兒使用日常素材學習，簡直是一名生活智慧王！

請繼續往下閱讀...

上回返鄉探望公婆時，婆婆為我們燉煮了一大鍋香菇蛤蜊雞湯，美食享用完畢後，婆婆便帶著女兒以手指撐起蛤蜊殼，敲出清脆響亮的聲音。「天烏烏，欲落雨，阿公仔攑鋤頭……」她們兩人搖頭晃腦、一唱一和，餐桌上的食材在她的創意下，瞬間變成有趣的樂器，既能吃又能玩的響板實在是絕妙。

女兒出生後，先生與我選擇維持雙薪小家庭的生活狀態，雖然我們下班後將全副心力都留給女兒，但偶爾也會出現無後援的無奈感。幸好，每一次我們出現緊急狀況時，婆婆都義不容辭地立刻北上照顧。

「你們放心生下來，我都會盡力幫忙。」懷孕那時，我以為婆婆只是隨口說說，沒想到她真的身體力行地為我們不斷付出。婆婆年輕時曾走過艱辛歲月，如今她更希望後代都能在愛與從容中成長，而不是在焦慮裡掙扎。

「有媽的孩子像個寶。」回到公婆家的先生總是樂得放鬆。女兒每次從公婆家回來後，也總會多了些撒嬌與小任性，但那又何妨？看著她快樂地分豆豆、敲蛤蜊，其實我們都非常理解，能依賴一位有智慧又溫暖的長輩有多幸福呀！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法