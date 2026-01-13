【藝術文化】紙風車368工程20週年特別演出 邀觀眾重溫《青年的四個大夢》

紙風車20週年特別演出將贈送購票觀眾《青年的四個大夢》。左起紙風車基金會執行長張敏宜、董事長陳進財、遠流出版社董事長王榮文、紙風車團長任建誠。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕紙風車368兒童藝術工程今年滿20週年，將於1月24日在北藝中心進行2場特別演出（詳OPENTIX），以「現場劇場演出＋紀錄片首映」的形式，邀請曾經看過368戶外演出的觀眾走進劇場，感受368工程幕前幕後的故事。紙風車昨（12）日加碼宣布，將隨演出贈送購票觀眾1本吳靜吉博士著作《青年的四個大夢》，盼讓觀眾不只進劇場看戲，也能把思考人生方向的指南帶回家。

很多人年輕時都讀過《青年的四個大夢》，從初版1980年至今，45年來已累計啟發數十萬青年。紙風車執行長張敏宜表示，她與創辦人李永豐都曾在青年時期深受啟發，張敏宜說：「這次重讀此書，發現紙風車368工程的團隊，其實都受到這本書潛移默化的精神引導。」

請繼續往下閱讀...

《青年的四個大夢》引領讀者探索人生4大課題：追求人生價值、尋求良師益友、實踐終身志業、理解愛與關係。多次再版之後，隨著社會演變多次增修，此次於2025年底發行的新版中，吳靜吉更以新序〈實現大夢的英雄之旅〉為「四個大夢」開啟了新的視角，持續對各階段的人們產生影響。368工程正是1條「追尋終生志業」的實踐之路，發行此書的遠流出版社董事長王榮文也是紙風車368兒童藝術工程的發起人之一，他說，這次再版，吳博士也把紙風車368工程做為實踐英雄之旅的例子。希望這本智慧之書可以跨越時間考驗，影響不同世代。

2026啟動「椅子會」小額勸募計畫：200元給夢想1個座位

紙風車也於昨日記者會宣告了1項全新的「椅子會」小額捐款勸募計畫，名稱源於每場戶外演出時，志工們幫忙排放椅凳的動人畫面：1張椅子，往往是孩子與藝術相遇的起點，讓孩子坐下來、抬頭看表演，藝術自然而然走進他的生命裡。「椅子會」預計募款6萬位椅子會會友，捐200元，認1張椅子，讓更多孩子有機會坐下看戲，就是多給夢想1個座位。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法