【藝術文化】打開台南岸內影視基地 走進大濛限時深度導覽

〔記者王姝琇／台南報導〕電影《大濛》票房長紅、話題不斷，南市文化局特別推出「走進《大濛》拍片現場」岸內影視基地開放參觀限定活動，邀大家親眼看看電影畫面背後的祕密。

岸內影視基地由文化部與台南市府攜手打造，斥資8.4億元整建完成，融合清代、日治時期、綠島與韓戰等多元歷史場景，是全台唯一專為時代劇打造的專業影視拍攝基地。基地開放後已吸引《斯卡羅》、《嘉慶君遊台灣》、《牛車來去》、《星空下的黑潮島嶼》等13部電視劇、4部電影及3部綜藝節目進駐拍攝；全新的「韓戰戰俘營」場景更吸引韓國劇組計畫來台拍攝。

《大濛》全片至少70%場景在岸內影視基地拍攝，以民國40年代（1950年代）白色恐怖時期為背景敘述，透過小人物的故事，展現了那個時代的社會壓抑氛圍，劇組高度還原當時的嘉義、台北街景等場景方面，力求貼近50年代真實樣貌。

南市文化局長黃雅玲表示，走進《大濛》深度導覽將於1月31日及2月1日登場，每梯次100人、每日6梯次，邀《大濛》金馬獎美術場景設計尤麗雯分享從概念發想到搭建過程，如何依劇情需求、拍攝角度與鏡頭語言，打造出符合敘事節奏的場景。

