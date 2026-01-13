限制級
【藝術文化】法國奧波西托劇團訪台交流 解析街頭劇場創作密碼
法國奧波西托劇團透過交流講座，將帶領觀眾深入理解街頭劇場如何將城市轉化為表演現場。 （©VilledePornichet、北藝中心提供）
〔記者董柏廷／台北報導〕北藝中心將於1月24日至25日舉辦「解鎖法國街頭劇場的創作密碼」系列活動，邀請法國指標性團隊「奧波西托劇團」（Compagnie Oposito）來台交流。活動分為講座與實作工作坊兩大部分，由劇團藝術總監尚-雷蒙．雅各（Jean-Raymond Jacob）率領表演指導與技術總監，帶領台灣專業工作者與觀眾深入理解街頭劇場如何將城市轉化為表演現場。活動無須表演經驗，但兩天的系列課程採連續制，參加者須同時參與講座與工作坊。
1月24日及25日上半部率先登場的講座，將由尚-雷蒙．雅各解析街頭劇場如何從80年代的草根運動，演變為今日由國家公共空間藝術中心（CNAREP）支持的專業生態；技術總監維洛妮克．夏比（Véronique Charbit）也將分享在非劇場框架下，如何解決場景建立、觀眾靠近及城市安全管理等挑戰。
接著舉行實作工作坊，側重於身體訓練與節奏建立。首日課程將引導參與者在開放空間中實驗藝術元素，探討物件與表演者的關係；次日則介紹奧波西托劇團擅長的「歌隊」與「領唱者」形式。
北藝中心表示，奧波西托劇團做為法國街頭劇場的重要指標，不僅創作超過16部原創作品，更策畫多場跨洲大型演出，此次來台分享，除了介紹劇團獨特的創作語彙，也希望藉由工作坊激發台灣學員的創造力，挖掘自身特質。報名詳詢北藝中心官網。
