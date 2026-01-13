限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【自由副刊】 崔舜華／遷冬記
◎崔舜華
◎崔舜華
．
這次我將連同整個冬天
向你遷徙而去了
．
我將手指貼合
時間的皺紋，字的褶路
將村上春樹與卡爾維諾
齊肩放入靜置的箱內
．
萬言靜置
一如愛特伍，一如孟若
他們曾經告訴我的離別與愛
嗔癡苦，此刻一併靜靜地坐著
虛構的爐火猛烈
．
而我記得那些故事
一如所有的故事經過我
並且記取我，獨自捻燈，光線斜灑屋內
它們記得，貓在床毯上蜷縮酣眠的身姿
記得我曾愛過這些情節與修辭
記得我曾為一名刺客之死
落下眼淚
．
我感覺自己已經度過了
一千個無花無果的冬天
街燈亮起了，有人將窗戶推開
向大地送出
彷彿知更報曉的音樂
．
散落的詩句，不對稱的語言
如今我要將它們縫齊了
紉成一件能夠度冬的大衣
足以抵禦風寒和陣雨
向你邁步而去
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應