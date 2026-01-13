【自由副刊】 崔舜華／遷冬記

◎崔舜華

．

這次我將連同整個冬天

向你遷徙而去了

．

我將手指貼合

時間的皺紋，字的褶路

將村上春樹與卡爾維諾

齊肩放入靜置的箱內

．

萬言靜置

一如愛特伍，一如孟若

他們曾經告訴我的離別與愛

嗔癡苦，此刻一併靜靜地坐著

虛構的爐火猛烈

．

而我記得那些故事

一如所有的故事經過我

並且記取我，獨自捻燈，光線斜灑屋內

它們記得，貓在床毯上蜷縮酣眠的身姿

記得我曾愛過這些情節與修辭

記得我曾為一名刺客之死

落下眼淚

．

我感覺自己已經度過了

一千個無花無果的冬天

街燈亮起了，有人將窗戶推開

向大地送出

彷彿知更報曉的音樂

．

散落的詩句，不對稱的語言

如今我要將它們縫齊了

紉成一件能夠度冬的大衣

足以抵禦風寒和陣雨

向你邁步而去

