根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁,依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。
【自由副刊．發酵的身體】 古乃方／極致參與直至分離

2026/01/13 05:30

◎古乃方◎古乃方

■編輯室報告：

新年伊始，本刊邀請四位作者書寫二十回專欄，週二古乃方【發酵的身體】、週一朱宥勳【你好我吃一點】；隔週週一童偉格【冷記憶】、隔週週二劉梓潔【一期一會】。敬請鎖定閱讀。

★★★

極致參與直至分離 ◎古乃方

秋天，我和先生安去印尼爬火山。只為在天亮前見到藍火。

週二深夜，我們戴上防硫磺煙霧的面罩，與嚮導從登山口一直走，坡度愈來愈陡，幾乎要四十五度前行。身體貼伏地面。

平時週二晚上，不管颳風下雨，我與安都在跟小白學舞。之所以晚上學，是因為家裡客廳有一面落地窗，在晚上會反光變成鏡子。小白是教芭蕾舞與現代舞的男老師。每次轉身時，他會說台語的換邊（uānn-pinn），這讓學舞這件事，不那麼假掰。

跳舞親密，與他學舞快四年了，他已內化在我心裡。每週總期待他的到來。我與安扶著把桿，小白示範，等琴音響起，我們吸著地板小跳，快速跳躍，換腳，旋轉，在鬆與緊之間，把身體捏回來。

爬火山的渴望，把我暫時拉遠，遠離我所依賴的一切。

本該學舞的日子，我在鋪著火山灰的上坡路喘氣，停下時，我想起小白跳舞的樣子。他的身體充滿空氣，速度一來，捎來重量，他如吸水海綿壓緊，而後自動鬆開。瞬間融化，下沉，身體洩在地板。

現代舞的精華在地板動作，我們時常要練習墜落。提起自己，掉下來。拔高，落地。我一直學不好，原因是我無法完全放掉，落下時身體仍緊抓。我墜地時，像硬碰硬。小白說，柔軟降落的關鍵在於「讓」地板。接觸地板時，給彼此一點烏溜的空間，墜下時，便可絲滑滾地。

我的身體從未曾經驗這樣的空間。所以我喜歡小白跳舞控制到極致忽然洩氣的感覺，像火山。

用盡力氣，全然退讓。綻放，而後消失於無形。所有吐出的、刺出的，終化為岩漿。我一直以來追求的就是這個。

四點四十五分，我們仍在夜空下，走著布滿碎石的下坡路。隊伍行進緩慢，登山客與礦工的頭燈，沿著山勢彎曲，從高處看，像一條S形光河。刺鼻的硫味愈來愈重，咳嗽聲響起。我感覺遠處在起火。

抵達目的，我看見蕩漾的湖泊，火山的綠松石眼睛。人群圍繞在一旁的小溪，我靠近。是一條著火的冰藍色溪流。

我從未見過這樣的藍火，安說，瓦斯爐的火是藍的，夜晚泳池的水也是藍的。我說那是火，也是水，這裡的藍火是液態的火。

我伸出手，試著觸摸藍火，會痛，卻又好空。在空裡，我感受著無形的痛，這樣玩火，宛若墜落，使我某一瞬間，手鬆開，決絕放掉所有。●

■古乃方，生於彰化員林。台灣大學財務金融系畢業，英國愛丁堡大學經濟碩士。曾獲台北文學獎、林榮三文學獎等。現為專職調香師。創立氣味品牌「方方」（Eau de parFang），代表作包括「台灣神怪香」系列。著有小說《香鬼》。

