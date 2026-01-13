自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．親子會客室】孩子不聽話 試試聽他話

2026/01/13 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／Aya

「以後若是他提出無傷大雅之要求，我們要不要乾脆從一開始就直接答應他？何必動了怒氣，彼此又鬧得不愉快呢？」那天，剛從球館受訓完返家的次子，執意要先喝運動飲料。

我與外子同樣相當堅持，認為他必須先吃完晚餐，才能飲用。最後，雙方僵持不下，兒子生悶氣至客廳獨自用餐，其他家人的用餐氣氛也被破壞。所以事後外子提出了這個想法，詢問我意下如何。

經過一番思量，我有了結論。覺得只要事先溝通，兒子自認可以信守承諾，倒也不是不可行。前述提到的事件為例，若是他承諾先飲用運動飲料並不會影響到用餐狀況，實在沒有道理反對。反之，若是因為先飲用運動飲料，導致用餐狀況不佳，他也會心甘情願面對，認同父母看法，毫無理由再堅持己見。

讓我想起有一次，全家至台中出遊，當天大家都已經相當疲累了，便決定先至飯店稍做歇息，再步行前往鄰近餐廳享用晚餐。當我們在飯店內短暫充電，打算再次出發尋找美食時，次子卻嘟嚷著他真的好累，擺明不願意配合。就在我與外子的怒氣即將噴發之際，他突然冒出一句：「使用平台叫美食外送就好啦！為什麼非得自己走出去，都已經這麼累了！」那次，我們採用了他的意見，點了附近幾家知名人氣美食外送至飯店享用。少了火藥味，省去排隊候位等餐的時間，更重要的是換來了全家搶食各式佳肴的歡樂時光，也讓身心獲得充分的放鬆與休息。

如果父母在要求孩子可以獨立自主的同時，卻又不願意傾聽孩子的聲音，認為只有乖乖聽從父母指示的孩子，才可以通往正確的道路，孩子的先天氣質恐怕會被扼殺，未來也難以在屬於自己的天地遨翔，我想，這並非是家長所樂見的。

剛好家中擁有一個勇於表達，並堅持自我想法的孩子，總是不惜挑戰父母的傳統思維，老愛提出「另類做法」，試圖說服、嘗試證明自己「可以」，雖然頗令人傷神懊惱，但也帶給父母不少省思與突破。換個角度來想，又何嘗不是件值得慶幸的好事情呢？

