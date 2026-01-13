自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

〈香草隨食札記〉甜香桃木 色香味俱全

2026/01/13 05:30

甜香桃木的花朵可少量點綴於沙拉、甜點中，帶來淡雅香氣。甜香桃木的花朵可少量點綴於沙拉、甜點中，帶來淡雅香氣。

文、圖／蔡以倫

甜香桃木葉片富含油腺，揉碎後散發柔甜香氣，明亮清新卻不張揚。甜香桃木葉片富含油腺，揉碎後散發柔甜香氣，明亮清新卻不張揚。

源自地中海的香草，如薰衣草、迷迭香、百里香，多半給人草本清香、藥食皆可的印象。相較之下，桃金孃科植物常讓人聯想到源於澳洲、帶有強烈抗菌氣息的樹種；然而在地中海沿岸，卻也有原生成員，悄然融入當地生活，成為兼具芳療、食用與觀賞價值的香氛植物──甜香桃木（Sweet Myrtle）。

甜香桃木是香桃木屬（Myrtus communis）的甜型變種，亦稱蜜香桃木，為多年生常綠小灌木。葉片富含油腺，揉碎後散發柔甜香氣，明亮清新卻不張揚。花苞小巧緊實，隱身於葉腋間；盛開時，白色花瓣綻放，細長雄蕊如光暈般向外延伸，氣味也轉為輕盈香甜。花朵可食，更耐細看。

甜香桃木的花、葉可蒸餾精油，芳療上用以協助調理呼吸、安定情緒與提升專注力。相較氣味銳利的尤加利，它更溫和，適合皮膚照護與日常清潔。也有玫瑰香桃木變種，清涼溫潤、帶水果酸甜與柔美層次，似玫瑰般舒緩。

除芳香應用，甜香桃木在地中海地區也具有食用傳統。花朵可少量點綴於沙拉、甜點中，帶來淡雅香氣；成熟果實則常用於製作利口酒、果醬或做為香料使用，風味介於草本與漿果之間。葉片亦可取代月桂葉，加入燉菜或肉類料理，提供清新而含蓄的香氣，展現香桃木「藥食同源」的另一種樣貌。

香桃木是少數原生於地中海的桃金孃科植物。在台灣栽培，夏季需避免酷熱直曬，以免生長停滯；其餘季節能穩定生長。若能入園地植，偏酸土壤有助於植株發展，整體表現也較盆栽來得舒展。

甜香桃木迷人之處，正是在清新與甜美間、在氣味與生活中，安靜而穩定的存在。就如同香草在日常的角色，不喧嘩，卻長久陪伴。（作者為淡水香草街屋主人）

