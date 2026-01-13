【家庭plus．生活停看聽】以貌觀人 我錯了

生活停看聽

文／祐禎

中午的雞肉飯店人聲鼎沸，店內算帳聲與點菜聲，還有另一邊櫃台響不停、等待接通的外送電話聲，老闆的樣子吸引我的目光，樣子大概就四十幾歲，留著平頭，有著幾分江湖人霸氣，雙手不曾停過打包手上的便當盒。

但真正引起我注意的是他雙手的刺青，配合江湖造型外表，心想「大哥」怎麼會來賣雞肉飯呢？正當心中納悶想起，老闆轉頭霸氣地對櫃台大喊，要外送一律不要接單，先處理店內排隊的客人，不然怎麼對得起排隊買便當的人，話語一出此刻，心想果然是「大哥」無誤。

隊伍依序前進，快輪到我點餐，門口走進一個老太太，瘦小的身軀直接被老闆招呼往點餐台走去，此刻心想怎麼還插隊呢？老闆轉頭向排隊人致歉，希望我們讓老人家先點菜，心想反正也不差那點排隊時間，面無表情不吭聲表達接受。老闆快速包好兩個便當，老人家拎起便當，靦腆地向我們致意後離開，然後老闆輕聲地跟老人家說：「以後先打電話來，送便當的時候給妳拿過去。」

心想，不是說好不外送的嗎？霸氣老闆目送著老人家離開，回頭看著排隊的人群，語調輕柔地說老人家一個人住啦！此刻，眾人心照不宣繼續點餐，老闆繼續著包著便當，我望著老闆那雙忙碌又溫暖的刺青手，內心喊著：老闆，我錯了！

