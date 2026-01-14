【藝術文化】藍白修法刪公視董事延任條款 李遠：員工權益會在內耗中度過

文化部長李遠（前排右1）昨日出席立法院朝野黨團「公視法修正草案」協商會議。（翻攝自國會頻道）

〔記者李文馨／台北報導〕第8屆公視董事審查會議上個月底在文化部召開，最終只有4位候選人通過，未達組成門檻。立法院長韓國瑜昨（13）日召集朝野黨團協商「公視法修正草案」，藍白提案刪除公視董事延任條款，文化部長李遠表示，若此時取消延任條款，公視將無法運作，面臨動盪，最慘的是員工權益會在內耗中度過。最終協商未達共識，韓國瑜裁示保留第16條條文送院會處理。

李遠表示，公視董事沒領薪水，卻背負萬年董事的罵名為公視付出，他們也很不想繼續做，所以發聲明希望趕快提出新的名單。會變成「萬年董事」不是因為延任條款，而是每次選任時不斷被推翻，第4屆開始968天、第5屆58天、第6屆967天，第7屆也就是現任，不是因為董事會不肯換，而是一次一次人選被刪掉，「到我這屆，我等於是背負歷史共業。」

李遠說，他曾懇求大家在他這一任結束恩恩怨怨，7月1日是公廣集團20週年，他提出名單後，請大家好好審查讓它過。公視很多新頻道各自面臨新的問題，像是華視、TaiwanPlus，一開始就存在問題了，不是這一任董事很差，「我承認我推不出來是我的錯，但原因是歷史共業，沒人願意在這種情況下，被大家一直罵、一直刪掉。」

李遠強調，他慶幸自己提出名單了，且非常經得起考驗，有一半的組成是原來繼任的名單，董監事3年前大家共同贊成，結果一模一樣的悲劇重演，他提出14個人被刪掉10個，只剩4個；他很快會組第2次、第3次，「如果在這個時機點取消延任，每個人都不合法的話，公視會重新面臨動盪不安，最慘的是員工權益，他們會在內耗中度過。」

民眾黨團副總召張啓楷表示，這次沒有和各個政黨討論，如果要解決問題，就要廣納人才，開大門走大路。李遠說，黨政軍退出媒體的重點是，立法院由各黨團派出審查委員，就代表立法院，如果人選還要靠意識形態協調，等於政黨的手又伸進台灣媒體最後一塊淨土。

