自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】藍白修法刪公視董事延任條款 李遠：員工權益會在內耗中度過

2026/01/14 05:30

文化部長李遠（前排右1）昨日出席立法院朝野黨團「公視法修正草案」協商會議。（翻攝自國會頻道）文化部長李遠（前排右1）昨日出席立法院朝野黨團「公視法修正草案」協商會議。（翻攝自國會頻道）

〔記者李文馨／台北報導〕第8屆公視董事審查會議上個月底在文化部召開，最終只有4位候選人通過，未達組成門檻。立法院長韓國瑜昨（13）日召集朝野黨團協商「公視法修正草案」，藍白提案刪除公視董事延任條款，文化部長李遠表示，若此時取消延任條款，公視將無法運作，面臨動盪，最慘的是員工權益會在內耗中度過。最終協商未達共識，韓國瑜裁示保留第16條條文送院會處理。

李遠表示，公視董事沒領薪水，卻背負萬年董事的罵名為公視付出，他們也很不想繼續做，所以發聲明希望趕快提出新的名單。會變成「萬年董事」不是因為延任條款，而是每次選任時不斷被推翻，第4屆開始968天、第5屆58天、第6屆967天，第7屆也就是現任，不是因為董事會不肯換，而是一次一次人選被刪掉，「到我這屆，我等於是背負歷史共業。」

李遠說，他曾懇求大家在他這一任結束恩恩怨怨，7月1日是公廣集團20週年，他提出名單後，請大家好好審查讓它過。公視很多新頻道各自面臨新的問題，像是華視、TaiwanPlus，一開始就存在問題了，不是這一任董事很差，「我承認我推不出來是我的錯，但原因是歷史共業，沒人願意在這種情況下，被大家一直罵、一直刪掉。」

李遠強調，他慶幸自己提出名單了，且非常經得起考驗，有一半的組成是原來繼任的名單，董監事3年前大家共同贊成，結果一模一樣的悲劇重演，他提出14個人被刪掉10個，只剩4個；他很快會組第2次、第3次，「如果在這個時機點取消延任，每個人都不合法的話，公視會重新面臨動盪不安，最慘的是員工權益，他們會在內耗中度過。」

民眾黨團副總召張啓楷表示，這次沒有和各個政黨討論，如果要解決問題，就要廣納人才，開大門走大路。李遠說，黨政軍退出媒體的重點是，立法院由各黨團派出審查委員，就代表立法院，如果人選還要靠意識形態協調，等於政黨的手又伸進台灣媒體最後一塊淨土。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應