藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】人氣音樂劇《火神的眼淚》 3度登北藝中心演出

2026/01/14 05:30

【藝術文化】人氣音樂劇《火神的眼淚》 3度登北藝中心演出《火神的眼淚》音樂劇將雲梯車搬進劇場，真實在觀眾面前展現高空救援。
（故事工廠提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕《火神的眼淚》音樂劇去年4月才於北藝中心首演，因反應熱烈，於去年9月巡演最後又回到北藝中心加演，沒想到才經過幾個月，《火神的眼淚》又將於本週重登北藝舞台，而且票房已幾近完售。也就是說，這齣音樂劇是在短短9個月內3度登上同一個劇院，連故事工廠創辦人林佳鋒都坦承，確實很罕見。

【藝術文化】人氣音樂劇《火神的眼淚》 3度登北藝中心演出《火神的眼淚》音樂劇運用舞蹈與布料的線條描繪火網。
（資料照，故事工廠提供）

《火神的眼淚》音樂劇由故事工廠與瘋戲樂工作室聯手製作，改編自公視同名影集，以紅色布幔拉出火勢蔓延的意象，以及將雲梯車與實體救護車搬上舞台，讓觀眾仿如親眼目睹火災現場的驚心動魄，讓人印象深刻；而將視角轉向英雄背後最真實的心理創傷，與無法兼顧家庭的困境，也持續引發各界共鳴，至今已累積逾2萬名觀眾見證。

故事工廠表示，自去年9月完成階段性演出後，《火神的眼淚》音樂劇歷經數月沉澱，近期全體演員與製作團隊已重新集結，展開密集排練與彩排作業。重新穿上消防裝備、回到熟悉段落，對演員而言，不只是記憶的喚回，更是一場身體與情緒的重新對位。

故事工廠說明，為還原最真實的震撼，劇組挑戰極限，將雲梯車與實體救護車搬上舞台，並由「火焰歌隊」以人擬火，化身成無情火舌吞噬生存的希望。除了視覺上的壯觀呈現，作品更直指「台灣刁」現象，即民眾無論大小事拿起電話就報案，突顯第一線人員的艱難處境。

做為台灣少數以職人為題材的音樂劇，劇中揭露的職人困境，還包括消防員為了死守SOP以免擔責，卻可能因此錯失黃金救援時間，造成無法挽回的憾事。然而，消防員之間深厚的戰友情誼與相互扶持，仍是黑暗中的支撐力量，此劇的消防顧問周祐陞感性分享，感謝這部戲讓他再次找回初衷。

《火神的眼淚》音樂劇重返北藝中心，1月16至18日演出，詳詢TixFun。

