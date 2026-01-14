【藝術文化】NSO與黃俊文攜手丹尼爾．繆勒－修特 好朋友加碼獻演「春日英雄」

大提琴家丹尼爾．繆勒－修特（左）將與小提琴家黃俊文（右）一起攜手NSO，呈獻布拉姆斯《A小調小提琴與大提琴雙重協奏曲》。（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕小提琴家黃俊文主策的「NSO黃俊文與好朋友們室內樂音樂節」，上週落幕，但利用好朋友大提琴家丹尼爾．繆勒－修特（Daniel Müller-Schott）來台的機會，NSO加碼策畫了一場交響音樂會「春日英雄」，將由音樂總監準．馬寇爾指揮樂團，與兩位獨奏家共同呈獻布拉姆斯的《A小調小提琴與大提琴雙重協奏曲》。

NSO音樂總監準．馬寇爾。（NSO提供）

音樂會上半場，NSO將先以德布西《春天》揭開序幕，此曲靈感源自義大利畫家波提切利的《春天》，洋溢朦朧詩意與生命活力。隨後演出的布拉姆斯《A小調小提琴與大提琴雙重協奏曲》，則極度考驗獨奏家之間的默契與音樂理解。音樂會下半場則由樂團演出貝多芬降《E大調第三號交響曲》，NSO表示，此曲在交響曲史上具有重要地位，以詮釋德奧系列及印象樂派作品享譽國際的馬寇爾總監，將為這部經典注入嶄新光彩。

特別於室內樂節之後留下來參加這場演出的繆勒－修特，是目前在國際樂壇當紅的音樂家。繆勒－修特師隨諾塔斯、席夫及伊瑟利斯，曾獲得包括史塔基獎在內的多個獎項，也受羅斯托波維奇指導。繆勒－修特在巴洛克迄當代協奏曲目之外，也勤於發掘新作，《紐約時報》曾讚揚他有「強烈的表現力」及「大膽熾熱的琴技」。

從親密細膩的室內樂，到氣勢磅礴的協奏曲與交響曲，對樂迷而言，堪稱是一段深度與感動的完整體驗。「春日英雄」音樂會將於1月17日晚間在台北國家音樂廳演出，詳詢OPENTIX。

