【自由副刊】 黃子揚／神仙魚橫渡大海

圖◎SHIANGCC

◎黃子揚 圖◎SHIANGCC

我從他還是房間裡的家謙就認識他了。他穿著圖案白T，臉上戴一副老土的黑框眼鏡，閉眼邊彈琴對著麥克風唱的表情看起來有些肉緊。那時的觀眾只有鋼琴上穿著畢業袍的蠟筆小新和小熊。耳機是白色的，手錶也是。一〇年代的低像素畫質將他框住，初入二十歲的鄰家少年模樣，黝黑，素真，尚不知未來是如何的大海，而他眼下宛如魚缸，在林家，2013年，YouTube頻道「林家謙 Terence Lam」的第一支影片。

後來，鄰家謙變林家謙，時間轉眼讓我們只能追著他的側影。2020年第一張個人專輯《MAJOR IN MINOR》，他把眼鏡摘了，一道光打下來，只有他的昏黃側臉和右肩是亮著的，暗的那邊，是major還是minor？誰是大調誰是小調？誰是多數誰又是少數？專輯封面上，MINOR字眼是MAJOR的倒影，納西瑟斯的藍藍水中，長出一朵新的水仙了。水仙正式發布的第一首單曲〈下一位前度〉，比專輯早一年連同MV上載YouTube，音樂製作名單一字排開幾全林家謙。監製、編程、鋼琴、吉他、和聲、銅管樂編寫、弦樂編寫，音樂天才興雲布雨，流落人間的全是抒情眼淚。他出道前當婚禮琴師，把自己的iPod、名片和信遞給偶像陳奕迅時，心裡是不是也這樣眾琴家齊聲、紅館演唱會百人樂隊等級的轟鳴？

請繼續往下閱讀...

抒情的，還是曲。〈下一位前度〉收進專輯命名〈下一位前度in Ab major〉。降A大調從A♭音開始大步走起，包含其他三個降號B♭、E♭、D♭全得壓在黑鍵上，手指游移如上下坡路崎嶇，何以家謙選擇這個key？只因「第一位最愉快，上一位不釋懷」，連下一位也將成前度，情路反覆錯愛是林蔭，降A大調才顯出那蔥蔥鬱鬱。