【自由副刊】 陳滅／望君早歸
◎陳滅
◎陳滅
．
當我睡著的時候有碧華照眼
浪影浮空，瞰見海面一行白色詩句
我就這樣航行跨過了海峽
記憶中的渡輪浪蕩、靠岸時有小鳥
有汽笛呼應乘客集體莫名的響號
海港的眼波即使疲憊依然呼喚我靠近
好像一個長年的問號浮游我心際：
你是否一位，名叫香江利亞的女子？
．
父輩的煙霧彌留記憶、低呼喚
愛侶奔流的氣息中彷彿有我
沙漏般滅逝足跡是否付與繁燈
卻仍莫名地閃耀！訴說請勿太快熄滅
一整座城市的年華暗換，似燈泡
城市的生命如此脆弱，未忘情
但書信字跡模糊，天色黯淡下去了嗎？
事實上仍是白晝。不必激昂，現在
城市你好好休息再入睡吧
莫在碼頭等候、莫念誦香江利亞
香江利亞，望君早歸
．
望君早歸，城市的身影卻已交叉略過
我們是否已埋下最繁華的記憶
在城市生命最美好的黃金時代？
電車駛過一棟一棟騎樓優雅的舊樓房
地鐵懸空，見證急逝的情意劃過
我們何妨再登上可以乘風的巴士
父輩的幻燈仍在那鋪砌花階地磚的客廳播放
城市的生命不應如此脆弱，心仍在跳
奔過廢墟一樣的社區，回到舊居
仍有小孩在海綠色扶手的階梯蹦跳
祖母在門外點起香燭，認真地焚燒紙錢
火焰明滅間我不解仍願與她一起念誦：
香江利亞，望君早歸，望君早歸
