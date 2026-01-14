自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 陳滅／望君早歸

2026/01/14 05:30

◎陳滅◎陳滅

◎陳滅

當我睡著的時候有碧華照眼

浪影浮空，瞰見海面一行白色詩句

我就這樣航行跨過了海峽

記憶中的渡輪浪蕩、靠岸時有小鳥

有汽笛呼應乘客集體莫名的響號

海港的眼波即使疲憊依然呼喚我靠近

好像一個長年的問號浮游我心際：

你是否一位，名叫香江利亞的女子？

父輩的煙霧彌留記憶、低呼喚

愛侶奔流的氣息中彷彿有我

沙漏般滅逝足跡是否付與繁燈

卻仍莫名地閃耀！訴說請勿太快熄滅

一整座城市的年華暗換，似燈泡

城市的生命如此脆弱，未忘情

但書信字跡模糊，天色黯淡下去了嗎？

事實上仍是白晝。不必激昂，現在

城市你好好休息再入睡吧

莫在碼頭等候、莫念誦香江利亞

香江利亞，望君早歸

望君早歸，城市的身影卻已交叉略過

我們是否已埋下最繁華的記憶

在城市生命最美好的黃金時代？

電車駛過一棟一棟騎樓優雅的舊樓房

地鐵懸空，見證急逝的情意劃過

我們何妨再登上可以乘風的巴士

父輩的幻燈仍在那鋪砌花階地磚的客廳播放

城市的生命不應如此脆弱，心仍在跳

奔過廢墟一樣的社區，回到舊居

仍有小孩在海綠色扶手的階梯蹦跳

祖母在門外點起香燭，認真地焚燒紙錢

火焰明滅間我不解仍願與她一起念誦：

香江利亞，望君早歸，望君早歸

