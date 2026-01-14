自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．全球觀測站】英年度戲 掀開青春風暴

2026/01/14 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／駐歐洲特約記者胡蕙寧

身為父母的你知道孩子的腦袋在想什麼嗎？英青春劇《混沌少年時》，推出後就震撼全球，引發全球各家庭熱議青少年的情緒管理、自尊維持以及如何應對不如預期所激起的憤怒。

該劇被認為是用來省思現代家庭關係、教育體系、青少族群和社群媒體交雜中，所產生負面影響的最佳好戲。尤其是現代青少年成長過程中，家長看不到的種種隱藏陷阱。新世代青春焦慮在沒有師長正確的導引下，自求網路資訊而滋長出的仇恨意識，會偏差地扭曲行為。

其中更涉及了家長不知道的校園暗語文化、同儕壓力和網路霸凌等議題。

〈校園風暴1〉網路陷阱 家長難防

青春期正是影響孩子身心價值觀形成的重要時期，如果茫然的青少年在家裡跟學校都無法找到人生解答，上網尋找答案成為這個世代的必然之舉。而在這個資訊爆炸的年代，青澀少年尚缺乏辨識與處理資訊的訓練，讓毒性思維因此有機可乘。

《混沌少年時》中再次提及美國網紅安德魯泰特（Andrew Tate），這位被多國通緝又專門宣揚有毒男權主義的仇女者，是劇中犯案男孩暗自崇拜的對象。劇情暗示迷惘的青少男更愛花時間在網上尋找人生方向，因此可能塑造不良意識，值得各界省思。

英國安全部長隨着該劇的熱播，呼籲在議會和學校放映該劇來抵制仇女症跟暴力行為，認為上萬青少男被每天在網上看到的暴虐所扭曲，政府、教育界跟家庭都需要採取更多的行動來支持年輕人掌握身分認同、正確文化和心理韌性的資訊。

英國有政界人士建議效法澳洲，採取立法禁止16歲以下使用社群媒體來控制危害。問題是現實中時間少、學習又慢好幾拍的父母師長族，很難跟上新世代的網路流行速度來進行管控。

〈校園風暴2〉防帶刀入校 先過安檢門

英國調查顯示，攜刀入學的幼童年齡下探到4至6歲。英格蘭和威爾斯的持刀犯罪頻傳，性侵是持刀犯罪增幅最高的類別。前年的持刀罪案超出1萬8千起，犯案年齡在10至17歲之間者超過17%。

涉刀或其他利器犯案中近8成是男孩，其中絕大多數是青少年；小學生也有超過10%。查獲的刀具從砍刀、折疊刀、彈簧刀、蝴蝶刀到劍品都有。有學校已斥資裝設如機場般的金屬安檢門。

英國某家大型金屬探測器供應商表示，學校目前是其最大的客戶，光在1年內就對學校售出了35台安檢拱門，比前一年同期增加了3倍。向學校售出的手持金屬探測棒也爆升。該公司透露，全國性的持刀犯罪確實不斷增加中，尤其是青少年這個族群。

但有攜刀上學的學生表示他們無意傷人，純粹是受到威脅而想保護自己。教育界認為要阻止學童攜刀入校，學習如何自衛並控制情緒是兩大重要項目。可惜許多學生都反映學校裡不教這些，只教學科。如果上學可以學到如何應對生活上的難題會更好。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應