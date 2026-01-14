【家庭plus．全球觀測站】英年度戲 掀開青春風暴

圖／達志影像

身為父母的你知道孩子的腦袋在想什麼嗎？英青春劇《混沌少年時》，推出後就震撼全球，引發全球各家庭熱議青少年的情緒管理、自尊維持以及如何應對不如預期所激起的憤怒。

該劇被認為是用來省思現代家庭關係、教育體系、青少族群和社群媒體交雜中，所產生負面影響的最佳好戲。尤其是現代青少年成長過程中，家長看不到的種種隱藏陷阱。新世代青春焦慮在沒有師長正確的導引下，自求網路資訊而滋長出的仇恨意識，會偏差地扭曲行為。

其中更涉及了家長不知道的校園暗語文化、同儕壓力和網路霸凌等議題。

〈校園風暴1〉網路陷阱 家長難防

青春期正是影響孩子身心價值觀形成的重要時期，如果茫然的青少年在家裡跟學校都無法找到人生解答，上網尋找答案成為這個世代的必然之舉。而在這個資訊爆炸的年代，青澀少年尚缺乏辨識與處理資訊的訓練，讓毒性思維因此有機可乘。

《混沌少年時》中再次提及美國網紅安德魯泰特（Andrew Tate），這位被多國通緝又專門宣揚有毒男權主義的仇女者，是劇中犯案男孩暗自崇拜的對象。劇情暗示迷惘的青少男更愛花時間在網上尋找人生方向，因此可能塑造不良意識，值得各界省思。

英國安全部長隨着該劇的熱播，呼籲在議會和學校放映該劇來抵制仇女症跟暴力行為，認為上萬青少男被每天在網上看到的暴虐所扭曲，政府、教育界跟家庭都需要採取更多的行動來支持年輕人掌握身分認同、正確文化和心理韌性的資訊。

英國有政界人士建議效法澳洲，採取立法禁止16歲以下使用社群媒體來控制危害。問題是現實中時間少、學習又慢好幾拍的父母師長族，很難跟上新世代的網路流行速度來進行管控。

〈校園風暴2〉防帶刀入校 先過安檢門

英國調查顯示，攜刀入學的幼童年齡下探到4至6歲。英格蘭和威爾斯的持刀犯罪頻傳，性侵是持刀犯罪增幅最高的類別。前年的持刀罪案超出1萬8千起，犯案年齡在10至17歲之間者超過17%。

涉刀或其他利器犯案中近8成是男孩，其中絕大多數是青少年；小學生也有超過10%。查獲的刀具從砍刀、折疊刀、彈簧刀、蝴蝶刀到劍品都有。有學校已斥資裝設如機場般的金屬安檢門。

英國某家大型金屬探測器供應商表示，學校目前是其最大的客戶，光在1年內就對學校售出了35台安檢拱門，比前一年同期增加了3倍。向學校售出的手持金屬探測棒也爆升。該公司透露，全國性的持刀犯罪確實不斷增加中，尤其是青少年這個族群。

但有攜刀上學的學生表示他們無意傷人，純粹是受到威脅而想保護自己。教育界認為要阻止學童攜刀入校，學習如何自衛並控制情緒是兩大重要項目。可惜許多學生都反映學校裡不教這些，只教學科。如果上學可以學到如何應對生活上的難題會更好。

