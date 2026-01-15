【藝術文化】拉哈夫．沙尼自彈自指 鹿特丹愛樂6月登衛武營獨家獻演

鹿特丹愛樂管絃樂團6月將3度訪台，由史上最年輕的首席指揮拉哈夫．沙尼領軍。（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營將於6月12日至14日邀請鹿特丹愛樂管絃樂團獨家演出「映象荷蘭」音樂會，由樂團史上最年輕首席指揮拉哈夫．沙尼領軍，展現「自彈自指」魅力外，也將攜手台灣小提琴家黃俊文與台灣抒情女高音蕭涵，連3天演出不同卡司與曲目，讓觀眾享受豐富的音樂饗宴。

拉哈夫．沙尼將在演出中展現鋼琴家與指揮家雙重魅力。（衛武營提供）

衛武營自2019年首度與鹿特丹愛樂管絃樂團攜手締造樂章以來，雙方因共享海港城市建立深厚情誼，鹿特丹愛樂將於6月12日至14日第3度登衛武營，帶來3場曲目橫跨古典、浪漫至20世紀的演出。

首夜由荀白克晚期浪漫風格代表作《昇華之夜》揭開序幕，以情緒張力十足的絃樂編制，描繪愛的包容與光輝；下半場呈現馬勒《G大調第4號交響曲》，第4樂章《天國的生活》邀請台灣抒情女高音蕭涵擔綱獨唱，詠唱出孩童眼中天堂綺想。

沙尼13日將展現鋼琴家與指揮家雙重魅力，親自挑戰「自彈自指」蕭斯塔科維契《F大調第2號鋼琴協奏曲》，在鋼琴家與指揮家身分間自由切換、完美融合，將帶來荷蘭作曲家瓦格納《大鼻子情聖》序曲，以此呼應「映象荷蘭」主題；下半場以布拉姆斯《D大調第2號交響曲》作結，帶來如田園般的寧靜與生機。

14日最終場將以貝多芬兩部作品畫下句點，台灣小提琴家黃俊文再度與鹿特丹愛樂合作，演繹素有「小提琴協奏曲之王」稱號的《D大調小提琴協奏曲》，展現細膩大器的魅力；壓軸由貝多芬降E大調第3號交響曲《英雄》收尾，被視為古典樂派邁向浪漫樂派關鍵之作，蘊含對人性與理想的深刻思考。

自2018年起，拉哈夫．沙尼引領鹿特丹愛樂塑造了鮮明且獨特的音樂風格，此次訪台，亦是他任期尾聲的告別演出。

