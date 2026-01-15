【藝術文化】2026「世界的台史博」 女性、運動、信仰、山林齊發

台史博啟動第2期擴建工程計畫，目標2031年正式全面再開館，圖為先期規畫示意圖。（台史博提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台史博昨（14）日公布2026年4大重點特展規畫，並宣布第2期擴建工程啟動。台史博表示，博物館正從「大家的博物館」邁向更具國際視野的「世界的台史博」，希望以展覽與空間向世界展現台灣文化實力。

今年策展主軸聚焦「從歷史回應當代」，以女性、運動、信仰與山林4大主題回望台灣社會的選擇與行動。其中，展期即日起至8月30日的「轉機—台灣女子移動紀事特展」，透過16位女性的人生故事，呈現百年間台灣女性在國內與跨國移動中的力量，並集結國內外超過60個單位共同策展，成為年度焦點展覽。

請繼續往下閱讀...

呼應第20屆亞洲運動會，台史博攜手運動部推出「亞洲在場—台灣與亞洲運動會特展」（4月21日至10月18日），從運動員生命史切入，呈現競技運動在台灣社會中的文化意義；下半年將推出國際重點展「萬相天后：台灣媽祖信仰與物質特展」（暫名），荷蘭國家博物館典藏的媽祖聖跡圖冊首度來台，串聯全台媽祖文物，展現信仰的跨地域流動；年底壓軸「山有多遠—台灣登山100週年特展』（暫名），回顧百年登山史，呼應近年登山與山林議題熱潮。

除展覽外，台史博2期擴建工程將新增典藏、特展與文化科技展廳，並以「歷史長廊」串聯園區，工程分階段施工、展館正常開放，預計2030年分段完工、2031年全面再開館，另配合中職新賽季，也洽談「觀展+觀賽」合作，為園區注入更多文化與運動活力。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法