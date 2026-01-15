自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】南國美2/10重新開館 首檔「微光中的寫生者」回望台灣近現代美術

2026/01/15 05:30

南國美今年開館首檔展覽將推出「微光中的寫生者」，2月10日至5月17日。（南國美籌備處提供）南國美今年開館首檔展覽將推出「微光中的寫生者」，2月10日至5月17日。（南國美籌備處提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕原南美館2館移作為「台南國家美術館」，今年1月1日起正式由「台南國家美術館籌備處」接手營運，館方啟動分階段空間整備與優化作業，進行全館年度歲修，預計2月10日重新開館。籌備處說明，目前仍以2027年開館為目標，等到國家行政法人成立後正式開館，才是正式的「台南國家美術館」。

籌備處表示，第1階段歲修自1月19日至2月9日，期間展覽空間暫停開放，但地下停車場仍維持24小時營運，部分餐飲及文創商店照常營業，持續提供民眾服務。

南國美2026年開館首檔展覽「微光中的寫生者」（2月10日至5月17日），以「寫生」做為台灣近現代美術的起點，結合繪畫、聲音、影像及沉浸式空間設計，呈現藝術家如何觀看風景、回應時代。

配合今年首度登場的「台南國際城市雙年展」，南國美亦推出「被消逝的台灣美術與設計」展覽，從設計與視覺文化切入，重新檢視商業美術、平面設計與視覺傳播等長期被忽略的創作實踐；此外，也將規畫蔡草如、楊英風等前輩藝術家個展及典藏展，深化觀眾對藝術家及其時代背景的理解。去年曾於「台灣文化in大阪．關西世博」展出的《臺灣本色》沉浸式劇場，預計將於9月移展南國美，依場館特性重新製作，展現台灣近現代美術的多元樣貌。

