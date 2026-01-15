【藝術文化】台灣國樂團「驫」向2026 許瀞心領軍展現生命力

台灣國樂團宣告2026樂季將以「驫」為主題，記者會後演出團隊合影。

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣國樂團於昨（14）日舉行開季記者會，揭曉2026樂季規畫，以「驫」為年度主軸，象徵在馬年將累積的藝術能量全力衝刺，展現國樂在當代文化中的多元樣貌。傳藝中心主任陳悅宜致詞時表示，新樂季將由首席客席指揮許瀞心領軍，除了展現國樂團生命力，樂季內容也將聚焦述說土地故事，同時往下扎根進行人才培育。

許瀞心指出，迎接馬年，新樂季主題「驫」代表台灣國樂團已累積滿滿能量，將帶領樂團全力衝刺，帶給觀眾音樂裡的「生命力」，同時展現國樂兼具精緻度與文化厚度的「包容力」，向世界傳遞真誠而溫暖的聲音。2026樂季將由「心韻．新韻」揭開序幕，接著「春吶」將結合笛、嗩吶與戲曲元素，嘗試呈現國樂與多元音樂語彙交會的可能。

「致敬歷史」方面，6月份「回眸」音樂會由副指揮周聖文擔綱，將從董榕森的《巨人頌》展開序幕，隨時間流動呈現關迺忠的《墾丁三章》，並納入當代作曲家卓綺柔《眠月線》、任重《對雪》及李佳盈的委創作品，讓觀眾在90分鐘內回望過去60年的國樂發展軌跡。此外，還有集結北高3團向大師彭修文致敬的「一代宗師」，以及細數指揮家瞿春泉與樂團30年緣分的「情繫30 再現」。

跨界合作方面， 邀請大提琴家歐陽伶宜與小提琴家李宜錦合作「琴弦上的魔術師」；「出大甲城」則改編自藝術家BALLBOSS的同名繪本，拓展國樂與繪本結合的敘事形式；在人才培力方面，今年將舉辦全台首屆以「三弦」為主角的「樂然指上」新秀選拔，提供國家級舞台協助青年演奏家邁向職業生涯。詳詢OPENTIX。

