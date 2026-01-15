限制級
【自由副刊】呂珮綾／回收場
◎呂珮綾
．
一個腳步聲很慢、很慢踩過去
用不著隱喻。塑膠容器，摺平整的紙箱，掛鉤
順手串起一切：不算什麼好去處
只是也說不上壞
．
我們需要的那些小電扇
生鏽了——下午。報紙，推車，積線插座的古化石群
活在縫隙裡。一層層
被動地塞滿了關於時間的線索
．
霹啪，霹啪。工作手套消失在另一頭。
塑膠袋摩擦摩擦：事物在虛空裡膨脹，長大再長大
聚集起來那就是個集會所
不高級，但人人都帶著清楚的動機前來
堆積，丟上秤子過磅，交易
（今天就這幾枚錢？還夠
不夠——）牆上的日曆每天都得撕一張
不能夠更平等
．
除了砂石以外沒什麼不同。誰都不比誰臭。
只有後照鏡要緊，也最要命
．
我看著阿普日日指揮大車開進，倒車
隆隆地裝著城市的嘔吐物走。一二三四五六七八九。
摺疊，堆滿，沒有了。一輪結束，數字歸零
零從不虧欠誰
．
當然很快又有了，數不完——空空如也
真正意思是：剩餘，剩餘，多得
還能夠再拼出另一個世界
．
阿普說上工兩個月他就撈出半坨還算完整的貓屍
哎，這沒什麼。對話停格，機械聲繼續
．
工作繼續。角落那一張小辦公桌
它從多久以前就在那兒了？層板，小燈，滿室灰的
燈下有一尊非常小的觀音
微笑著，在堆高機旁邊十幾公尺處
．
許多年前有人曾經寫下的名句：「觀音在
遠遠的山上」罌粟在罌粟的田裡。但我總是想
可是它們如今就在這裡
近近的回收場，觀音和罌粟都在這裡
．
（如果泥濘亦偉大
一輩子就從這裡開始算起）
．
今天就要結束了，零。可是人還要餓
要渴要睡要苦也得欲求，最終——
．
我們不斷地和生命猜謎
然後聽下一個腳步聲很慢、很慢踩過去
