藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】呂珮綾／回收場

2026/01/15 05:30

◎呂珮綾◎呂珮綾

◎呂珮綾

一個腳步聲很慢、很慢踩過去

用不著隱喻。塑膠容器，摺平整的紙箱，掛鉤

順手串起一切：不算什麼好去處

只是也說不上壞

我們需要的那些小電扇

生鏽了——下午。報紙，推車，積線插座的古化石群

活在縫隙裡。一層層

被動地塞滿了關於時間的線索

霹啪，霹啪。工作手套消失在另一頭。

塑膠袋摩擦摩擦：事物在虛空裡膨脹，長大再長大

聚集起來那就是個集會所

不高級，但人人都帶著清楚的動機前來

堆積，丟上秤子過磅，交易

（今天就這幾枚錢？還夠

不夠——）牆上的日曆每天都得撕一張

不能夠更平等

除了砂石以外沒什麼不同。誰都不比誰臭。

只有後照鏡要緊，也最要命

我看著阿普日日指揮大車開進，倒車

隆隆地裝著城市的嘔吐物走。一二三四五六七八九。

摺疊，堆滿，沒有了。一輪結束，數字歸零

零從不虧欠誰

當然很快又有了，數不完——空空如也

真正意思是：剩餘，剩餘，多得

還能夠再拼出另一個世界

阿普說上工兩個月他就撈出半坨還算完整的貓屍

哎，這沒什麼。對話停格，機械聲繼續

工作繼續。角落那一張小辦公桌

它從多久以前就在那兒了？層板，小燈，滿室灰的

燈下有一尊非常小的觀音

微笑著，在堆高機旁邊十幾公尺處

許多年前有人曾經寫下的名句：「觀音在

遠遠的山上」罌粟在罌粟的田裡。但我總是想

可是它們如今就在這裡

近近的回收場，觀音和罌粟都在這裡

（如果泥濘亦偉大

一輩子就從這裡開始算起）

今天就要結束了，零。可是人還要餓

要渴要睡要苦也得欲求，最終——

我們不斷地和生命猜謎

然後聽下一個腳步聲很慢、很慢踩過去

