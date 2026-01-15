自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 極短篇

【自由副刊．極短篇】蒯紫嫣／那一年我變成颱風

2026/01/15 05:30

◎蒯紫嫣◎蒯紫嫣

◎蒯紫嫣

人自髮旋而生，像颱風眼，對此我深信不疑，但網路上說嬰兒最早形成的地方是肛門。其實也沒有太失望，畢竟髮旋跟肛門長得也很像。

我時常盯著男友的後腦細讀，像分析掌紋一樣盯著那個螺旋，彷彿下一秒就能看透他的前世今生。男友跟我說同一種語言，但與他共處一室逐漸變得像在異國他鄉。有時候我問他為什麼沒回訊息，他只說我想太多。那種時候想著明明成分一樣，有些人從來沒從肛門進化。

有天他突然提出分手，於是那晚我變成颱風去拜訪。我破窗而入，把房間攪成泥濘，毛孔沸騰，反濺的水氣噴進虹膜。他大吼，我跳出欄杆，像一道落雷在街上奔馳，咻地降落在我的床上。十分鐘後他趕到，質問我剛剛發生的事。我看著狼狽的他，只說了應該是颱風做的。●

