【自由副刊．愛讀書】《蕉葉與樹的約定》

《蕉葉與樹的約定》

Nakao Eki Pacidal著，鏡文學出版

Nakao Eki Pacidal著，鏡文學出版

出身花蓮光復鄉阿美族、旅居荷蘭的作家Nakao Eki Pacidal，在《蕉葉與樹的約定》中回望日治時期的台灣東部，從花蓮港為殖民經濟據點的歷史位置出發，描寫被稱為「生蕃」的原住民置身於統治與被統治的權力結構之中。小說以日治時期「能高野球團」的棒球故事為敘事起點，透過一位滯留異鄉百年的棒球英魂，與現代阿美族留學生的奇幻相遇，讓人與鬼魂在同一時空交會，帶領離散的靈魂踏上歸鄉之路。作者巧妙運用雙線敘事，在現代與過去之間往復穿梭：「棒球」連結台灣與日本的元素，也是跨越世代的感應通道，讓個人的思念與集體記憶彼此呼應；「鬼魂」成為歷史記憶的隱喻，指向被迫中斷、尚未完成的回家之路。Nakao以節制溫柔的語言，將焦點從史料回歸到「人」的情感與承諾，使娛樂性與歷史感取得平衡。在流離、遷移與現代化的背景下，書中追問「回家」意義，既是地理上的歸返，也是文化與身分的重新確認，於焉，《蕉葉與樹的約定》更是一部獻給流離失所者的安魂曲，在時空交錯之間，面向土地與祖靈的深層凝視，呈現殖民時代悲歌的同時，亦映照關於身分認同與生命歸處的深刻思考。（菟菟幫）

