【家庭plus．退休大樂透】退休生活 畫出勇氣

文／大慈

我從小就害怕畫圖。

記得小時候每次上美術課，總是緊張不已。並非不喜歡畫圖，而是覺得自己能力差，畫出來的東西歪七扭八、比例失衡，根本就「不像」，看著別人輕輕鬆鬆就能勾勒出栩栩如生的圖案，更是羨慕萬分。於是，我很早就對自己下了結論：我沒有繪畫的天分。這樣的想法，一路伴我走過學生時代、職場生涯，直到現在，我還是這樣看自己。

退休後，生活慢了下來，時間也空了許多，開始萌生學習新事物的念頭，心想：「是不是該做點以前沒有做過的事？」第一個浮現腦中的，竟是「挑戰自己最畏懼的領域」。就這樣，我成了社區繪畫班的新生。

剛開始真的不容易，面對空白的畫紙，緊張到不知該如何下筆，也擔心粗糙的畫作會被其他學員品頭論足。其實這也是當初想挑戰繪畫的初衷，我想嘗試跳脫長久以來的舒適圈，看看自己在不擅長的領域能有多少能耐，能有多少勇氣承受害怕失敗。

幸好，這堂繪畫課不教寫實，也不強調技法。老師很有耐心，教我們用最熟悉的蠟筆、色鉛筆等工具，運用簡單的點線面，把所看到、喜歡或在乎的景物畫下來。於是我慢慢地學會了一個新的方法，從想畫的場景或物件中，拆解出幾個「重要的元素」，可能是圓形、鋸齒狀或線條，然後再把它們重新組合成一幅簡變畫。

雖說是簡變畫，卻一點也不簡單。何況上了年紀本就易於僵化固著，加上過去強調標準答案的成長歷程，使我仍不自覺就被物件的外形所框住，而畫得綁手綁腳。後來經由慢慢琢磨，才開始抓到一些訣竅，進而享受繪畫的樂趣，也不再糾結於到底畫得像不像；正因為「不像」，反而可以創作出各種的可能性。

當專注在每一筆的流動與每一色的搭配，似乎就是我與過去那個畏懼畫圖的自己的內在對話，也是突破自我的最佳見證。

如今，雖然還在摸索階段，但已經不再害怕畫圖。原來，繪畫於我，不只是技巧，更是記錄一份失落已久的勇氣。而這份勇氣，我在退休後，終於畫出來了。

