【家庭plus．四季好食】秋收老藕粉又糯

蓮藕要煮透很耗時，先用快鍋煮可以節省時間，加上跟排骨同煮的時間，可以把藕燒得更軟爛。

文、圖／梁瓊白

挑選新鮮蓮藕要注意別挑顏色發白的藕，那是經過漂洗的，帶有藥水味。

俗話說：「男不離韭、女不離藕。」意思是說男性要多吃韭菜，女性要多吃蓮藕，蓮藕的食療效益是滋陰補氣血、潤肺抗腸燥，除了女性要多吃，同樣適合男性。

台灣的新藕從四月上市一直到秋冬都可以在市場買到，只是春夏季的藕顏色比較白，口感脆嫩，適合涼拌、炸藕夾、蒸藕圓子，入秋之後荷塘水枯葉殘了，底下的藕卻正肥碩老壯，這時的藕外皮顏色比較深，澱粉質含量變多，質地比較粉糯，無論燉湯還是做江米藕，都是口感最好的品質。

外型渾圓的藕雖然夠老，但燉再久還是偏硬，要挑稍稍有點長扁的才粉糯。喜歡湯汁顏色深的，外皮可以用鋼絲球刷，不然就直接刨掉外皮再煮。我習慣整顆用快鍋先煮40分鐘讓它熟軟，再切塊跟川燙過的排骨一起煮湯，切開的藕還帶著藕絲。其實先煮軟再切只是為了減少燉煮的時間，畢竟蓮藕要煮透很耗時，切開煮的藕，味道都到湯裡了，藕本身的味道比較清淡，先用快鍋煮可以節省時間，加上跟排骨同煮的時間，可以把藕燒得更軟爛。

蓮藕不但可以做鹹口味入菜、入湯，還可以做為甜食，將泡過的糯米塞入藕孔中，煮透再蜜上糖漿，然後切片、淋上加有桂花醬的糖汁，香甜軟糯的糖藕非常好吃。

藕粉更是具有清熱解毒、補脾養胃、通腸潤便功效的飲品，吃的時候將兩湯匙藕粉放在深皿內，先用冷開水化開，再沖入滾燙的開水，快速調勻成濃稠黏膩的稀糊，再按個人口味加入蜂蜜或桂花糖蜜，就是又香又甜的茶飲。

藕粉還可以做甜點，取其黏膩的特色，加上糯米粉按比例揉成團，包入豆沙餡、沾上桂花露，再用模子刻出的藕粉桂花糕更是一絕。《紅樓夢》一書中，賈母的日常點心就出現過幾次這道甜點，就是看重藕粉有清熱潤腸的效益。

嘉義是台灣蓮藕的最大產地，其次是台南的白河，隨時都可以在自家附近菜場買到新鮮的蓮藕。要注意別挑顏色發白的藕，那是經過漂洗的，帶有藥水味，外皮淺褐、切口的藕色白、外皮帶點土的才新鮮；但是藕粉不能買加有色素的粉色，要顏色灰白的才安全。

