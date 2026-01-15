【家庭plus．我們一家人】護兄使者

我們一家人

文／Aya

與兩個兒子約定觀看電視的時間已到，我請小女代為跑腿：「妹妹，請妳去客廳看一下哥哥關掉電視機了嗎？」

「剛剛我進房間以前，他們就已經關掉了。」女兒信誓旦旦，一本正經回答。「真的？那麻煩妳現在再幫忙媽媽確認一下，可以嗎？」我半信半疑，且驚訝。根據過往經驗，不拖延時間就很謝天謝地了，竟然還發生提前關機這種前所未有的情況，怎有可能？

女兒聽畢後便起身走出去，待房門關上後，刻意壓低音量，急忙提醒兩位兄長：「哥哥，趕快關掉電視！我剛剛已經先跟媽媽說，你們早就關掉了。」在房內的我，聽到後忍住笑意，不動聲色。

而後女兒走進房間，仍然面不改色回報：「嗯～他們真的已經關掉電視了。」殊不知自己剛才的通風報信，一字不漏地被我聽得清清楚楚。對於這一切佯裝不知情的我，佩服古靈精怪的女兒，將護兄使者的角色，扮演得好極了！

