藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】河床劇團作品《之間》橫掃多項金獎 預告國際巡演新計畫

2026/01/16 05:30

跨越實體與虛擬邊界的混合實境劇場體驗，《之間》自推出以來頻頻獲獎。（記者凌美雪攝）跨越實體與虛擬邊界的混合實境劇場體驗，《之間》自推出以來頻頻獲獎。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕河床劇團的作品《之間》，自推出以來場場爆滿，雖然在去年威尼斯影展沉浸式競賽單元意外敗給導演陳芯宜的《雲在兩千米》，但在那之後橫掃國內外各種大獎，尤其是在本週公布的第6屆XRMust Awards 2025中成為最大贏家，在6大類獎項中，一舉囊括5大類的金獎，連評審都驚呼首見。

XRMust在官網張貼的最佳體驗獎得獎作品，金獎《之間》（中）、銀獎《雲在兩千米》（左）、銅獎荷比盧3國共製作品《漫長的告別》。（翻攝自XRMust官網）XRMust在官網張貼的最佳體驗獎得獎作品，金獎《之間》（中）、銀獎《雲在兩千米》（左）、銅獎荷比盧3國共製作品《漫長的告別》。（翻攝自XRMust官網）

XRMust為歐洲具指標性的沉浸式內容觀察與評論媒體，長期關注XR、VR、沉浸式影像與場域型體驗的創作趨勢，並透過專業評論、產業分析與年度獎項評選，成為全球沉浸式產業的重要參考平台。本屆邀請到全球XR創作者、策展人、製作人與產業工作者共396人參與評選，河床劇團以《之間》獲得5大類金獎，包括「最佳體驗」、「最佳敘事」、「最佳空間設計與創意」、「最佳互動及表演」及「最佳聲音設計」，主辦單位表示，「一個項目在6個獎項類別中的5個拔得頭籌，這對我們來說實屬罕見。」頒獎典禮將於4月10日於法國巴黎舉行。

《之間》由河床劇團攜手加拿大PHI Studio與希臘歐納西斯文化（Onassis Culture）共同製作。結合了沉浸式劇場、VR、AR、動態擷取、3D動畫與AI演算等多元技術，建構出跨越實體與虛擬邊界的混合實境劇場體驗。正在紐約參與國際表演藝術協會（ISPA）年會的導演郭文泰，得知獲獎消息後表示，「所有成果都屬於整個跨國團隊—來自不同文化與專業背景的創作者，共同實現了融合劇場語彙與沉浸式科技的創作願景。」郭文泰指出，2025年《之間》於國內外幾個重要場館與不同觀眾相遇，「每一次展演都讓作品持續優化與演進，因此這份榮耀也屬於所有支持並喜愛《之間》的觀眾。」

河床劇團預告，《之間》正積極推動新一波國際巡演計畫，最近的行程是2月18日至3月29日，將在加拿大蒙特婁新媒體藝術中心PHI Center演出。

