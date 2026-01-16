【藝術文化】第4屆傳藝接班人結業謝師 李遠親頒證書

第4屆傳藝接班人結業習藝生授證暨謝師典禮，吳興國（前排左2起）、邱火榮、傳藝中心主任陳悅宜、文化部長李遠、傳藝中心副主任王逸群、廖瓊枝、唐美雲等人與藝生們合影。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立傳統藝術中心昨（15）日於戲曲中心舉辦第4屆「傳統藝術接班人—駐團演訓計畫」結業習藝生授證暨謝師典禮，由文化部長李遠親自頒發結業證書，並與多位長期投入戲曲傳承的重要師長，共同見證新一代傳統藝術人才完成階段性學習。

李遠致詞時表示，駐團演訓計畫透過完整且長期的制度設計，讓青年學員在實際演出與團隊磨練中累積專業，也為傳統藝術培養未來的觀眾與創作能量。他並指出，傳統表演藝術在國際交流中，最能讓世界理解台灣文化的深層內涵。

本屆結業習藝生橫跨前場演員與後場樂師，包含專注武戲訓練的武生李軒綸、薪傳歌仔戲劇團小生吳妍菲與粗角鄭力榮、唐美雲歌仔戲團的吳宜蓁，其由過往娃娃生與武旦角色，轉向挑戰高難度武生，以及臺北木偶劇團深耕布袋戲後場音樂的林宸弘與劉士聞。

典禮中，習藝生向師長行謝師禮，各團並依劇種特色贈予象徵傳承的配件，做為期許與祝福。廖瓊枝以「小生摺扇」與「老生髯口」寄託角色精神；吳興國贈予「倒櫻盔」，期盼藝生承續京劇藝術；唐美雲贈「厚底（高靴）」象徵文武並進；北管音樂保存者邱火榮則贈「鼓棒袋」，象徵從藝之路的新起點。

文化部指出，「駐團演訓計畫」自108年推動至今，涵蓋歌仔戲、客家戲、布袋戲、京劇及說唱曲藝等5大劇種，至今共計149名青年戲曲人才參與，完成培訓並結業者46人。

