自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】奇美博物館「埃及之王」開展倒數 親子導覽化身法老探險隊

2026/01/16 05:30

奇美博物館「埃及之王」開展倒數，館方推出專人親子導覽與高鐵聯票85折。（奇美博物館提供）奇美博物館「埃及之王」開展倒數，館方推出專人親子導覽與高鐵聯票85折。（奇美博物館提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕奇美博物館年度大展「埃及之王：法老」將於1月29日開展，館方策畫親子主題導覽「法老探險隊」，邀請大小朋友化身考古學家，觀展的同時，也解開王室密碼。此外，館方也攜手台灣高鐵，推出85折交通優惠聯票，即日起限量開賣。

「法老探險隊」親子主題導覽，將從展出的200多件文物中，梳理出7大精華面向，透過任務型學習單，引導親子於展廳進行觀察，解碼法老的神祕符號、古埃及聖書體與王室飾品的動物意涵等，邊看、邊玩的同時，掌握展區重點知識。答對問題還能獲得Q版埃及動物神祇的造型摺紙，及蒐集聖甲蟲、聖蛇等7款「好運護身符」集章。報名可上奇美博物館官網，每人150元（不含特展門票）。

展廳內也設有免費語音導覽QR Code，民眾可自備手機及耳機，掃描後聆聽。購買高鐵國旅「埃及之王：法老」特展聯票，可享高鐵85折交通優惠，並贈送1份台南好禮，常設展聯票再加碼贈送奇美博物館禮品店50元抵用券。

「埃及之王：法老」展期自29日至明年1月10日止，館方表示，開展初期將湧入大量觀展人潮，建議持有特展票券的民眾，善用官網「快速入場預約」服務，以節省現場排隊時間；未預約參觀場次，也能彈性到館，當天現場依序排隊入場即可。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應