【藝術文化】奇美博物館「埃及之王」開展倒數 親子導覽化身法老探險隊

奇美博物館「埃及之王」開展倒數，館方推出專人親子導覽與高鐵聯票85折。（奇美博物館提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕奇美博物館年度大展「埃及之王：法老」將於1月29日開展，館方策畫親子主題導覽「法老探險隊」，邀請大小朋友化身考古學家，觀展的同時，也解開王室密碼。此外，館方也攜手台灣高鐵，推出85折交通優惠聯票，即日起限量開賣。

「法老探險隊」親子主題導覽，將從展出的200多件文物中，梳理出7大精華面向，透過任務型學習單，引導親子於展廳進行觀察，解碼法老的神祕符號、古埃及聖書體與王室飾品的動物意涵等，邊看、邊玩的同時，掌握展區重點知識。答對問題還能獲得Q版埃及動物神祇的造型摺紙，及蒐集聖甲蟲、聖蛇等7款「好運護身符」集章。報名可上奇美博物館官網，每人150元（不含特展門票）。

請繼續往下閱讀...

展廳內也設有免費語音導覽QR Code，民眾可自備手機及耳機，掃描後聆聽。購買高鐵國旅「埃及之王：法老」特展聯票，可享高鐵85折交通優惠，並贈送1份台南好禮，常設展聯票再加碼贈送奇美博物館禮品店50元抵用券。

「埃及之王：法老」展期自29日至明年1月10日止，館方表示，開展初期將湧入大量觀展人潮，建議持有特展票券的民眾，善用官網「快速入場預約」服務，以節省現場排隊時間；未預約參觀場次，也能彈性到館，當天現場依序排隊入場即可。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法