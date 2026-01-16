自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】人間國寶洪平順14扇門神新作 北港登場

2026/01/16 05:30

洪平順為北港朝天宮創作的14扇門神。圖為「文采之容」作品。（記者李文德攝）洪平順為北港朝天宮創作的14扇門神。圖為「文采之容」作品。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕「人間國寶」傳統建築彩繪藝師洪平順，60年彩繪人生為全台逾兩百間廟宇留下精采作品，此次為北港朝天宮創作的14扇門神新作，即日起至27日在北港文化中心展示。縣府盼透過展出讓民眾看見台灣傳統工藝價值。

年歲近八旬的洪平順出生水林鄉，初中畢業後到嘉義跟電影看板畫師謝聰興學畫看板，19歲時家鄉水林蕃薯厝順天宮建廟委請他負責廟內彩繪工作，開啟他彩繪人生，將近一甲子的彩繪人生陸續受各大知名廟宇之邀繪畫，連日本箱根福壽院媽祖殿也有其作品。2014年雲縣府登錄為「彩繪文化保存者」，2018年文化部認證為「人間國寶」。

文觀處副處長陳世訓表示，洪平順老師受朝天宮委託創作14幅門神新作，透過文資局補助下在北港文化中心舉辦「繪徑尋蹤」特展，展區分為「威儀之相」、「文采之容」及「侍禮之姿」，展出武將、文官、宮娥及侍從等形象，更詳細介紹運用化色、疊色技法與8組疊色色系。展場有互動區，讓民眾將門神線稿塗上顏色。

縣長張麗善指出，洪平順是台灣戰後第一代彩繪藝師，一生奉獻於傳統建築彩繪，對文化資產保存、延續有無可取代的重要性。

