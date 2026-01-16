【自由副刊】 一靈／父後書

圖◎徐至宏

◎一靈 圖◎徐至宏

．

曾經炙熱湧動，經風雨水洗

漸冷漸堅硬，漸分崩，漸離析

幾個千年又千年壓縮於薄薄一頁

又一頁；層層疊疊多少光影歲月

撫觸岩石我總感覺時間之深沉

令人暈眩的觸及，這樣旋轉

這緩緩挪移的板塊，就等一次事件

一次開裂，透出敘事的露頭──

．

她探頭向世界，看著我（也看著媽媽）

一天一天長高，一天一天

成為不一樣的人。她觸碰

這未命名的世間的一切，她愛問：

「這是什麼。」她好奇

彷彿萬物是種種包裹（猶如

我總以為，事件是禮物）她常央我：

「把拔，打開……把拔，我要看……」

．

爸，你未曾謀面的孫女

她在長大，她正牙牙學語

正體會憂懼與哀傷，她不怕

跌倒，她樂在學習──學習就是人類

最接近上帝的時刻。她歡快

又充滿力量，她學著指認世界

好像為我指點，讓我去看，看記憶

她讓我發現，遭遇裡的意義與奧祕

．

（靜靜地發光，你靜靜仰躺

像封靜置的信，我走向你，我必須參與

相驗的我必須指認，必須仔細看你

赤裸的肉身，裡裡外外，有光，有影

頭頂開如碗。如冰斗。如山口

好像有路綿延直到我跟前，要我向前

你用肉身直白地告訴我：

「兒子，這是人的內裡。」）

．

彷彿潛進深海，難以呼吸

又像在萬仞峰頂，空氣稀薄

我屏住氣息，接下這莫名沉重

嚴實的包裹，時間暫停好似永恆

麻木的冷靜，眼前如真似幻

純粹之光，澄澈通透的生命現場

．

（「看這裡。」法醫說話，他指揮

我的視線，我隨之注視：剖開且破碎的腦殼

我聽。他解讀：「這外力擊打的骨裂痕跡……」

旋又指向色如積雪的白色豆腐──

那是腦。盛放於碗，解剖台上

打開的肉身在我身右，靜靜如山

「……與這片血淤是同處……」

那聲音在推導死亡──那朝向永恆的開口

生命在開口，祂說話，祂要人──走下去）

．

走下去。一直一直。活著就是要遭遇

父親，我繼續你的血脈、形貌

繼續著家族故事，世間探索。開始好奇

你。你遺失或刻意隱藏的人間行李

你種下的樹，深埋的故事

曾經走過的路，路過的地方，遇見的人

你說過的話，你的難言之隱

我試著走進你的喜好，你的憂懼

．

我尾隨你，越嶺涉水高低穿行，傾聽

隱匿哼鳴的溪流，遠方的風吼

眺望草原看來時路，凝視白霧攀林來追

看遠方雲海湧動，酒液般天邊在燒

走向更高處，星空在上，夜下祕語與火

這樣走進你的故事──你的想當年

你的酒後狂言，山中禁忌、鬼魅傳奇

感受你如何背對父親──他對你嚴厲

揣想你如何自家族期待逃離，投入山林

過日子，我清楚記得你的提醒

──山裡生活的人有多苦

．

群山靜靜彷似早已準備好，應許我更多

對我展示鬼之斧，神之工，天成嚴制的大地

冰斗殘雪、陡峭山巖，急流飛瀑

他們都會說話，都有溫度，都會回應

苔蘚與蕨類，花草灌木、箭竹樹林

山羌、長鬃山羊與鷹──各色生命

豐富我、充盈我；一如你也任八方風吹

任穿岩山泉浸透，大口呼吸大塊噫氣

我肯定。我真的肯定。

．

我在山裡行走也在其間眠臥

醒來像石頭，像樹木；像禽飛

獸走，像蜂鳴、蝶舞；有時在枝上

哼歌。花葉是我，蟲鳥是我

這如夢難解，難以說明，難以翻譯

我學著體會試著感受，就像對你──

父親，關於你與世界我所知不多

．

「把拔打開。」女兒要我閱讀

你留下的種種訊息，她要我

成為父親。繼續說下去。我揹著她

向前行，就像當年你揹著我，我抱著你

穿街越巷走市井，嗅聞人間煙火

像今日女兒與我──輕靠著頭顱

．

父親。我活著你的部分，你向世間延伸的

眼耳膚觸與心。我活著我的部分

繼續世上的行走，經歷支離、消亡

凝聚，迷失又復歸，繼續那些詞語

繼續聲音繼續沉默，繼續

說不完的故事，這樣成為思想的

頭腦，愛著的心，聽得見呼吸的

書信──寄自掙扎、徬徨、哭過笑過

有故事的家鄉，我試著活成大地

成為一顆星──向你，靠近

