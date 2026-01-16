【自由副刊】 朱沛／我愛的你

◎朱沛

茶，你滿一歲有好陣子了，你逐漸踏入世界，也時常折回我腳邊，我搭著你細軟的髮頂，總想寫些什麼，給未來的你，也給我自己。

我持續在你身上尋找某種東西，使你在眾多寶寶中，一下子落入我眼底。我想我滿有信心，即便你被混入茫茫小不點群，視線掃過去，便能停在你身上。但說不清那究竟是什麼，讓我可以做到。

是你好奇時，上揚、宏亮又拉長的「咦」。還是你左耳特別調皮地前傾，像小象張耳。或是你打算丟球時，整隻手臂高舉，連同肩膀誇張地聳起，頭都被身子埋下去。

這些點滴都是你，卻又不足以代表你。就像，若有人問起，我該怎麼介紹你呢？

所有能想到的描述，會不會在他人心中，無異於其他同齡同性的孩子。

我就只能說，我愛寶寶，而非我愛你。

我抱不到你，因為你不存在，懷裡的，可以是任何一位孩子。

言說、文字，手機裡的照片，還有短影片，其實我累積好多，老是在想辦法騰出容量，碎片卻終究是碎片。我不想再寫了。

客廳裡，我與你都在。我坐沙發，你坐地墊。我注視你，你舉高積木，回頭，朝我笑。我看向你手中的積木，再望向你，也笑了。

這瞬間，我們擁有全部的我們，不為他人所知。

過了就沒了。●

