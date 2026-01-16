自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 朱沛／我愛的你

2026/01/16 05:30

◎朱沛◎朱沛

◎朱沛

茶，你滿一歲有好陣子了，你逐漸踏入世界，也時常折回我腳邊，我搭著你細軟的髮頂，總想寫些什麼，給未來的你，也給我自己。

我持續在你身上尋找某種東西，使你在眾多寶寶中，一下子落入我眼底。我想我滿有信心，即便你被混入茫茫小不點群，視線掃過去，便能停在你身上。但說不清那究竟是什麼，讓我可以做到。

是你好奇時，上揚、宏亮又拉長的「咦」。還是你左耳特別調皮地前傾，像小象張耳。或是你打算丟球時，整隻手臂高舉，連同肩膀誇張地聳起，頭都被身子埋下去。

這些點滴都是你，卻又不足以代表你。就像，若有人問起，我該怎麼介紹你呢？

所有能想到的描述，會不會在他人心中，無異於其他同齡同性的孩子。

我就只能說，我愛寶寶，而非我愛你。

我抱不到你，因為你不存在，懷裡的，可以是任何一位孩子。

言說、文字，手機裡的照片，還有短影片，其實我累積好多，老是在想辦法騰出容量，碎片卻終究是碎片。我不想再寫了。

客廳裡，我與你都在。我坐沙發，你坐地墊。我注視你，你舉高積木，回頭，朝我笑。我看向你手中的積木，再望向你，也笑了。

這瞬間，我們擁有全部的我們，不為他人所知。

過了就沒了。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應