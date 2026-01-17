【藝週末．寰宇散步】凝視永恆的光影─大埃及博物館的時空對話

從前在舊埃及博物館禁止拍照的圖坦卡門人形棺、黃金面具，到了大埃及博物館可大拍特拍。

文．攝影／田欣雲

坐落吉薩（Giza）高地邊緣的大埃及博物館（Grand Egyptian Museum，GEM），終於在2025年11月1日正式開幕！這座宏偉的園區，由台裔建築師彭士佛創辦的「漢那根彭建築師事務所」設計，距離吉薩金字塔群僅2公里，其本身就是1組通往古文明的密碼：博物館的北牆、南牆與核心軸線，分別精準指向古夫（Khufu）、卡夫拉（Khafre）與孟卡拉（Menkaure）3座金字塔，不僅是視覺的延伸，更是場跨越數千年的時空對話。

古埃及人相信神的肌膚是黃金做的，骨骼是白銀、頭髮由青金石組成，因此特別用這些元素打造面具，來模擬神的特徵。

大埃及博物館將主題定調為「永恆的象徵」，彷彿1座巨大的光陰容器，將散落沙漠中的歷史碎片拾起，安放在這個由半透明雪花石膏與光影構築的庇護所中。這不僅收藏了埃及從史前到希臘羅馬時期的文物、圖坦卡門的完整寶藏，還設有世界級的文物修復中心與兒童博物館，透過教育與科技，成為連接過去與未來的橋梁，同時凝視著人類文明最原始的渴望──不朽。

戶外廣場區：時間的刻印

大埃及博物館入口廣場矗立著全球首座拉美西斯二世懸浮方尖碑，讓遊客能一窺刻於底部的法老王名圈。

踏入園區，首先映入眼簾的是那座傲立廣場上的「懸浮方尖碑」（Hanging Obelisk）。遊客湊近往底部仔細瞧，可見到隱藏在底座的拉美西斯二世（Ramesses II）「王名圈」（Cartouche），藉由視覺上的轉譯，將原本只有神明能看見的底面揭示於眾，遊客也得以窺見法老追求永生的企圖。

再往前走，眼前建築立面覆蓋著半透明的雪花石膏，在埃及豔陽下透出溫潤肌理，大大小小的三角形圖案脫胎自金字塔，本身就是種意境語彙。當光線穿透這些象徵永恆的幾何縫隙，投射在地面上形成斑駁光影，彷彿是太陽神拉親自為這座現代建築標註了時間印記。

立體三角形入口旁的黑色外牆上，布滿橢圓形幾何圖形和符號，仔細觀察，它們正是鐫刻著拉美西斯二世、圖坦卡門等法老出生名的王名圈，造型源自古埃及象形文字中的「神環」（Shen ring），意指「永恆的保護」，在古埃及用來框住國王的名字，避免邪魔侵擾。

大廳：仰望的震撼

博物館為這尊拉美西斯二世巨像設計特殊的「光之窗口」，讓它在特定日子能被太陽神親吻。

走進半開放式大廳，挑高空間帶來的震撼，瞬間轉化為心理上的敬畏。光線從天花板灑落，整體營造出一種宛如置身神廟的神聖氛圍。所有人的目光焦點，都不自覺地落在擁有3000年歷史、重達83噸的拉美西斯二世巨像上。它以左腳向前的姿態佇立，彷彿隨時準備出發，這是古埃及雕像的標準語法：心臟在左，邁步由左，象徵著生命與行動。

被運河環繞的千年島嶼城市托尼斯，最後因海平面上升和地震沉入地中海海底，托勒密王朝時期塑像即被發現於此。

導覽員指著這位可能是埃及史上最自戀的法老，生動地描述當年它如何從市區廣場出發，接著「漫步」開羅街頭的故事：「想像一下，這位偉大的戰士在開羅和吉薩四處移動。為了讓它通過，我們甚至拆了沿途的橋梁！」原定只需30分鐘的搬遷路程，最後竟耗費了10小時。在拉美西斯二世旁，還矗立著刻滿其子「梅倫普塔法老」（Merneptah）軍事成就的勝利石柱，以及來自地中海海底「失落之城」托尼斯的托勒密王朝國王、女王巨像。這對從海底打撈上來的雕像，沒有銘文，卻融合了埃及與希臘的風格，無聲地訴說著文化的融合與消逝。

大階梯：生命弧線的爬升

大階梯展示的方尖碑頂，可發現哈特謝普蘇特女王繼子為了鞏固自己繼承權的正統性，試圖抹去這位「女法老」的存在。

來到頗具儀式感的大階梯（Grand Staircase），這不只是參觀動線，更是條通往永恆之路。你可以沿著階梯拾級而上，或搭乘自動手扶梯緩緩上行，60多件大型文物在左手邊依序呈現，分別代表「王室形象」、「神廟元素」、「神與國王」到「通往永恆」等4段主題，宛如展示了一條法老準備進入永恆之家的生命弧線。

例如哈特謝普蘇特女王（Hatshepsut）的方尖碑頂，上頭有圖文被抹去的痕跡；還有祭祀神廟的門梁、供桌，以及多任國王的石棺，不同時空的法老在此交會。那位存在感極高的拉美西斯二世，自然沒有缺席這座舞台，只見他時而出現在普塔神與女神塞赫邁特雕像中間，但個頭竟然比左右兩位神祇還高；另尊雕像背後站著戰爭女神阿納特當靠山，果真是與神同行。

隨著高度爬升，視野層次不斷變換，階梯上的每件文物，都是這場「登頂」活動中的路標，指引著通往永恆的方向。導覽員提醒大家留意終點的全景落地窗，「在大階梯中間，正對著的是吉薩金字塔群中間的卡夫拉金字塔。」 這種建築上的借景巧思，讓博物館內的文物與窗外矗立千年的文明，產生了視覺與精神意義上的共鳴。

主展廳：匯流歷史的長河

主展廳展示品年代橫跨埃及從史前時期到希臘羅馬時期的漫長歷史，涵蓋社會、王權、信仰等不同面向。

步入主展廳（Main Galleries），這裡將古埃及的歷史長河匯聚於一室，從史前時期的粗糙石器，到希臘羅馬時代的文化融合，展廳依據「社會」、「王室」與「信仰」3大主軸，梳理古埃及文明的龐大脈絡，金屬的閃耀、石雕的厚重、木作的溫潤與布料的脆弱並存，不同材質的展品如百花齊放。其中特別引人注目的，當屬第五王朝的書記官米特里（Mitri）雕像，那鑲嵌著水晶的眼眸，歷經數千年依然炯炯有神，精湛高超的寫實工藝，好似正透過玻璃櫃凝視著訪客，進行一場超越時空的交流。

展廳中的文物，大多帶有破損與修復的痕跡。導覽員解釋道，歷史上埃及的敵人們，往往會破壞雕像的鼻子或眼鏡蛇標誌，以摧毀其力量，這些歲月痕跡，於今呈現出一種「殘缺之美」，提醒觀者這些器物也有著自己的命運。

在墓室牆上彩繪捕魚場景，目的並非記錄庶民生活，而是古埃及人相信畫中情景也會在來世復活，讓墓主人永享新鮮漁獲。

透過眼前物件，觀眾得以一窺古埃及庶民的生活日常：在保存完好的壁畫上，看見漁夫捕魚的場景。聰明的埃及人會在畫作表面敷上一層薄薄的蛋清，使色彩逾千年依舊鮮豔。與巨大的法老立像相比，櫥窗裡那些迷你塑像看似微不足道，卻記錄著當時人們揉麵團、釀啤酒的場景，顯得可愛且動人。

你還可以發現阿馬納時期（Amarna Period）的藝術風格，法老阿肯那頓（Akhenaten，圖坦卡門的父親）那打破傳統、甚至略帶陰柔的自然主義主張，在當時掀起橫跨宗教與藝術的風暴。而正是這場風暴後的寧靜與秩序修復，孕育出下個耀眼的歷史章節──那位在混亂後重整王國秩序的少年法老，即將在下個展廳登場。

圖坦卡門展廳：穿越時空的溫度

圖坦卡門統治初期的黃金王座，椅背刻畫王室日常生活，展現出前朝阿馬納時期的藝術風格。

堪稱大埃及博物館心臟的圖坦卡門展廳（Tutankhamun Galleries），是全球唯一完整展出這位少年法老5000多件陪葬品的場域。登堂入室，眼前一切只能用目不暇給形容，那些未被盜墓賊染指過的珍寶，足以讓我們細細觀察一位法老是如何窮其一生，為嚮往的來世做準備。仔細觀察，會發現同類型、同功能的文物反覆出現，比如光是王座，就有各種尺寸與樣式，只因埃及人相信未來重生時，可能以任何年齡狀態返回，圖坦卡門的墓葬保存了他生前各時期的王座，以便重生時能繼續統治他的人民。

那件重達11公斤、由金銀混合製成的黃金面具，無疑是全場排隊參觀的大熱門。面具背面刻寫的銘文，將法老的身體部位與埃及諸神一一對應，確保他走向永恆的旅程有神明庇佑、一路順暢。更奪人目光的，是不遠處展出的棺槨：那件曾緊裹法老遺體、重達110公斤的純金內棺，和如同俄羅斯娃娃般層層嵌套的巨大人形棺，體現古埃及人對保護肉身近乎偏執的渴望。

館方運用科技影像，呈現圖坦卡門木乃伊在棺槨中的真實樣貌。

此外，博物館還運用現代掃描技術，賦予觀眾另種觀看體驗。動手點擊影像裝置，螢幕中的圖坦卡門金棺被一層層剝開，褪去包裹的亞麻布、散落其間的護身符與匕首，卸下賦予神格的黃金面具，最後裸露出這位君王脆弱的遺骸。影像無情地揭示著任何畫作不曾透露的真相：這位年輕的國王並非完美天神，而是一位左腳畸形、右腳扁平足，甚至左膝蓋骨折導致感染的病弱少年。

曾被認為破碎到無法修復的鍍金涼鞋，在修復師穆罕默德．尤斯里的巧手下重獲新生。

展櫃中陳列著他生前使用的大量手杖，以及那雙修復師費盡心力才將破碎皮革、珠寶和金飾重新組裝的黃金涼鞋，都證實了他生前的步履維艱。而最讓人動容的，是一盞精緻的雪花石膏燈，當暖黃光線從內部透出，瓶身會浮現圖坦卡門與王后互動的親密場景，這一刻，他不再是高高在上的神王，而是展現身為人夫的溫情與浪漫。

太陽船博物館：見證重生的過程

太陽船被發現時是解體狀態，考古學家們費時10年，才將這第1艘沒附說明書的「超豪華模型」組裝完成。

走出主館，來到園區後方獨立設計的「太陽船博物館」（Khufu Boat Museum），這裡停泊著古夫法老通往來世、航行於冥河與蒼穹的精神載體：太陽船。這艘從大金字塔南側坑洞被挖掘出的木船，由1200多塊雪松木組成，船身長達42公尺，卻僅依靠榫卯與繩索固定，完全未使用釘子。其功用一說是用於法老的葬禮，承載法老的靈魂；也可能是為了讓他在來世時，與太陽神拉一同航行。

更令人興奮的是在展廳另一側，正進行著第2艘太陽船的公開修復工程。站在空中棧道上，除了能欣賞費時超過10年修復完成的完整太陽船，還能親眼見證另艘太陽船的組裝、修復過程，修復師小心翼翼地，處理那些承載著4000多年歷史的脆弱木板，而觀者也等於一同參與了這件文物的「復活」之旅。

