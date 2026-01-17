【藝術文化】避免第8屆公視董事會難產 李遠：力拼年後提出跨領域新候選人

李遠接受「官我什麼事」專訪，親曝提出公視董事候選新名單的時間點。 （記者陳宇睿攝）

〔記者凌美雪、林欣漢、傅茗渝／台北報導〕藍白提案修法刪除公視董事延任條款，昨（16）日在立法院三讀通過，對此，文化部長李遠無奈嘆荒謬，質疑在野黨玩兩面手法，一方面不通過行政院提名的候選人，致新董事會無法組成，另一方面又修法不讓現任董事延任，「請問這是何居心？」民進黨立委范雲則認為，這項修法根本是要癱瘓公視董事會。

李遠昨日接受本報「官我什麼事」專訪時就提到，此次藍白修法，是把新董事會無法組成與舊董事會延任的因果關係「本末倒置」，比如國民黨團指稱是文化部擺爛不提新的候選人，現任董事就能無限期延任下去。李遠認為這完全是倒果為因的不實指控，因為過去時常發生候選人被羞辱否決的情況，導致民間賢達不願答應候選董事，第8屆董事的候選名單才會遲遲無法提出，也因此，需要拜託無給職的現任董事延任。

請繼續往下閱讀...

「這20年來，公共廣播集團的內耗跟政治的介入，已經把這個集團搞到烏煙瘴氣。」李遠忍不住內心的焦慮與不平表示，第一波候選名單是經過反反覆覆討論到他與行政院都認為是非常好的選擇，結果14個只過了4個，「我想糟糕了，一切悲劇要重演。」

李遠說明目前補救的方向，第一是就法律層面，其實《財團法人法》裡有明文，如果新的董事會未能成立，董事會本來就可以延任，在《公視法》的延任條款已經被三讀通過刪除的情況下，可否依《財團法人法》或還有沒有什麼法，可以請法務部或由文化部請法院來解釋可以怎麼做；第二則是期待原有董監事會能夠繼續讓這個公廣集團順利運作。

儘管無奈，李遠還是承諾盡快補提新候選人名單，「最好過年後，我過年前盡量找，過年後就推出第2批，等他們審。」至於候選新名單會朝哪些方向徵詢？李遠說，「我不能告訴你是誰，但領域變多了。」比如演藝圈、體育圈、金融都有，大概把所有可能人選與領域，都做了一遍通盤的考慮，希望這次按在野黨審查委員提的方向改進，能順利通過。

至於藍白意指候選人提名前沒有先溝通，還有不希望現任比較「親綠」的董事再延任，李遠則有點激動地反問：「這一任的名單你打開看哪一個是親綠？」李遠認為這是個假議題，因為目前公視董監事的選任制度已經沒有考慮政治意識。公廣媒體走了20年，才真正做到黨政軍退出媒體，而名為「溝通」的政黨協商，才真的是走回黨政軍介入公共媒體的老路，「我請問你，如果是這樣，何必提名呢？」

現任公視董事會也於昨日發聲明指出，董監事雖普遍希望能儘速完成交接、順利交棒，但若因修法導致董事會無法正常運作，依照現行法規與內部規章，公廣集團多項關鍵業務將被迫停擺。包括節目製播、不動產及發射設備的出租出借、一定金額以上的採購核准、年終與績效獎金核發等，都須經董事會或董事長依法核准，一旦董事會出現空窗，相關作業恐全面停滯。因此，期盼朝野能以公共媒體與民主政治發展為念，儘速完成董事會換屆改組；另一方面，也必須在法律授權下承擔責任，確保公廣集團在過渡期間仍能維持穩定運作，避免對公共服務造成實質傷害。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法