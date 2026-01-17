自由電子報
藝術文化

【藝術文化】全華網詐欺案落幕 賣身契發還受害藝術家

2026/01/17 05:30

藝術家劉國松（中）及其長女劉令徽（右），將自林株楠繼承人手中取回、未經檢調單位扣押的各類同意書、授權書等不當文件，正式移交文化部，由部長李遠（左）代表接收。（文化部提供）藝術家劉國松（中）及其長女劉令徽（右），將自林株楠繼承人手中取回、未經檢調單位扣押的各類同意書、授權書等不當文件，正式移交文化部，由部長李遠（左）代表接收。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕纏訟逾10年的「全球華人藝術網」（全華網）詐欺案，迎來終局，文化部昨（16）日於台灣當代文化實驗場舉行結案說明會，宣布受害藝術家權利全數返還，並啟動扣案授權書的發還與銷毀作業，讓長年受影響的藝術家可取回文件、解除後續權利風險。

文化部昨日會後發還藝術家當年被騙取所簽署的同意書。（記者董柏廷攝）文化部昨日會後發還藝術家當年被騙取所簽署的同意書。（記者董柏廷攝）

文化部指出，林株楠繼承人已正式出具放棄繼承本案相關權利聲明，相關授權文件不再具備可被主張的權利基礎，藝術家劉國松已將法院扣案的同意書移交文化部，文化部於現場發還出席藝術家領回正本；其餘未出席者，至115年7月31日前，可聯繫文化部委託的北辰著作權事務所辦理領回（諮詢專線：02-23587576），逾期未領回的文件將由文化部統一銷毀，確保不再流通。

全華網案被視為台灣藝壇歷來最大規模的著作權詐欺事件。北辰著作權事務所律師胡中瑋回顧，案件起於103年劉國松發現全華網未經授權上傳其517件作品，提起侵害著作權訴訟後，於法院審理過程中，逐步發現全華網以補助計畫名義，取信多位藝術家簽署同意書，內容涵蓋專屬代理銷售、著作權讓與，甚至約定藝術家未透過全華網銷售時，仍須支付一定比例售金等條款。

律師蕭雄淋提到，劉國松以其對林株楠的517萬元債權，交換林株楠繼承人放棄對這批同意書的所有權利，才讓逾800位受害藝術家、共計6000多張形同「賣身契」的合約，即日起正式作廢並啟動銷毀。律師林信和在說明會上回憶，當年藝術家歐豪年率領藝術家們求助，後續藝創工會也帶著新銳藝術家加入，過程艱辛，講到激動處一度哽咽：「我們是一起努力過來的，公平正義終於獲得伸張。」

為表彰劉國松貢獻，文化部長李遠昨日更親自頒贈一等文化獎章予劉國松。文化部強調，全華網詐欺案邁向終章並非終點，而是協助藝術家重新安心創作的重要階段。文化部仍將持續推動各項政策，協助所有藝術家穩健發展，並在更穩定環境中，持續拓展創作能量，共同厚植台灣藝文生態。

