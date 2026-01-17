【藝術文化】十鼓風馳驥鳴迎新春 台日團隊聯手獻藝

「風馳驥鳴」鼓樂表演活動在大年初一至初六登場。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕由百年糖廠轉型的台南仁德十鼓文創園區，將在春節連假推出「風馳驥鳴」擊樂活動，邀請國內、日本等地的知名團隊聯手獻藝，以精采的表演內容，為工業遺產帶來除舊布新的熱鬧喜氣，傳遞島嶼文化的能量與精神。

十鼓節系列活動今年邁入第22屆，主題為「風馳驥鳴」，將在2月17日（大年初一）至22日（初六）舉辦，被觀眾譽為「不用出國，就能一次欣賞多組國際團隊演出」的新春首選，集結十鼓擊樂團、手合鐵鼓樂團與日本的野武士太鼓團、現音樂師打友-DAYU團等，共同創造新春最震撼人心的定目擊樂盛會，昨天為活動行銷造勢。

演出內容有十鼓擊樂團以台灣的土地、民俗與故事等為創作核心，結合世界打擊樂元素，呈現屬於島嶼的節奏篇章；手合鐵鼓樂團跨界融合傳統鼓樂與現代搖滾，為百年糖廠釋放強烈動能。野武士太鼓團承襲日本武士精神，以豪邁奔放的擊鼓力量震撼人心；現音樂師打友-DAYU集結日本各地演奏者，透過節奏、肢體與氣勢，展現獨一無二的現代和太鼓語彙。

十鼓擊樂團執行長江逸芹說，今年包括劇場舞台視覺、燈光設計與科技影像等整合更升級，強化整體觀演層次，讓鼓樂不僅被聽見，還能在視覺畫面中形成完整敘事。網路早鳥單場優惠僅至2月15日，現場也提供憑當日票加購場次票。

