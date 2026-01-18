為淡江大橋通車暖身 十三行攜手滬尾推彼—此2.0特展

孩童體驗超擬真3D考古發掘地貼營造的考古現場。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕淡江大橋將在5月通車，象徵淡水河兩岸即將實體接軌，新北市立十三行博物館攜手滬尾藝文休閒園區推出「彼—此2.0」特展昨（17）日登場，以考古與當代永續對話為主軸，提前為通車元年揭開文化序章。展期至3月29日。

「彼—此 2.0」特展以考古與當代永續對話為主軸，提前為淡江大橋通車元年揭開文化序章。（記者羅國嘉攝）

十三行博物館館長羅珮瑄說明，這項特展跳脫傳統靜態展示形式，將考古現場的探索感帶入現代藝文空間。展場設有超擬真的3D考古發掘探坑地貼，營造彷彿踏入歷史地層的視覺效果，並透過微縮模型與標本，將千年前的聚落生活與地底祕密濃縮於方寸之間。

另外，為了讓觀眾不只是「看」展，更要「玩」展，現場也規畫沉浸式扮裝互動區，民眾可換上考古背心或史前風格服飾，化身「一日考古學家」，搭配陶罐拼圖等互動設計，讓考古知識轉化為適合親子共遊的文化體驗；也能換上史前風格服飾，與十三行人立牌來場跨時空合影。

羅珮瑄表示，十三行與滬尾藝文休閒園區長期合作密切，去年於新北國際考古論壇期間，雙方推出首代「彼—此」特展，以文化保存與環境共生為核心，獲得國際博物館界肯定。今年因淡江大橋通車在即，雙方將跨河合作全面升級，推出「彼—此2.0」，打破場域界線，將八里的史前記憶帶到淡水，透過史前人類的生活智慧，回應當代社會的永續思考。

滬尾藝文休閒園區總經理紀維綺也說，這次與十三行博物館的合作，將淡水與八里之間透過考古視角與當代文化更深連結。

