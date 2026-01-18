自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】關美館螺旋—變形者II 探索原民文化生命觀

2026/01/18 05:30

「螺旋—變形者II」從卑南族大獵祭的文化脈絡出發，回應原民面對生靈及儀式等命題。（王世邦攝影，關美館提供）「螺旋—變形者II」從卑南族大獵祭的文化脈絡出發，回應原民面對生靈及儀式等命題。（王世邦攝影，關美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台北藝術大學關渡美術館即日起至2月15日推出展覽「螺旋—變形者II」，由藝術家黃錦城與瑪籟．瑪卡卡如萬共同創作，透過繪畫、編織、聲音與影像等多元媒介，回應生命、靈魂、儀式與轉化等命題，延續前一階段計畫，深化對族群記憶與當代處境的探問。

展覽以「螺旋」做為核心象徵，指涉生命層層展開、不斷變形的運動狀態。作品從卑南族Mangayaw大獵祭的文化脈絡出發，聚焦猴祭、出草與除喪3個關鍵階段，分別象徵成年轉化、集體行動與重生淨化。藝術家將個人經驗中關於生死、離散與回返的感受，與族群儀式與文化記憶交織，形構一條橫跨自我與群體、當代與祖源的創作路徑。

在形式上，「圓」成為展覽反覆出現的語彙。圓形舞蹈、花環與環狀結構，既是視覺元素，也承載循環、祝福與群體連結的文化意涵。這些元素被轉化為可行走的路徑、編織裝置、聲音採樣與影像敘事，成為藝術家進行儀式性創作的媒介，使作品在展場中形成具流動性的感知空間。

黃錦城與瑪籟．瑪卡卡如萬在展覽中扮演「當代變形者」的角色，於身分、文化與靈魂之間往返。他們以自然素材、傳統工藝與現成物做為創作媒介，回望族群歷史，同時回應當代社會中的生存處境。展覽不僅呈現物件與影像，也透過聲音與身體感知，引導觀者進入關於心理空間、個人空間與生存空間的多重思考。

藝術家瑪籟．瑪卡卡如萬出生於台東卑南族部落，自幼在部落成長，後接受美術教育並重返族群文化學習，其創作長期關注族群認同與文化記憶。黃錦城則為噶瑪蘭族藝術家，以詩性語言與裝置創作交織歷史與日常，回應原住民族在殖民脈絡中的位置，兩人的合作，使「螺旋—變形者II」成為一段結合藝術實踐與文化反思的展覽行動。展覽詳詢關美館官網。

