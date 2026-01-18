自由電子報
藝術文化

【藝術文化】人權館新書謊言．真相 陳欽生揭露情治檔案虛構情事

2026/01/18 05:30

白色恐怖政治受難者陳欽生回憶錄《謊言．真相：陳欽生生命故事》新書發表。（記者翁聿煌攝）白色恐怖政治受難者陳欽生回憶錄《謊言．真相：陳欽生生命故事》新書發表。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕國家人權博物館昨（17）日舉辦政治受難者陳欽生回憶錄《謊言．真相：陳欽生生命故事》新書發表會，完整呈現陳欽生的人生軌跡，並透過親身記憶與檔案對照，揭露當年情治檔案中諸多虛構情事。

人權館長洪世芳說，《謊言．真相：陳欽生生命故事》為陳欽生首度完整呈現他生命經驗的回憶錄，書中記錄他在威權體制下被逮捕、審訊、監禁的過程，以及在長期的高壓恐懼與體制規訓下，如何堅毅地追尋歷史真相，找回自我的價值。

新書發表會選在人權館景美園區，這個曾是白色恐怖時期關押政治犯的重要場域，同時也是陳欽生曾被監禁的地點舉行，別具歷史意義。陳欽生以「見證者」的角度，將他親身經歷的白色恐怖歷史記錄下來，讓生在自由時代的民眾能了解這塊土地的過去。

陳欽生表示，儘管重揭傷疤曾讓他飽受惡夢與痛苦，但「這段苦難不能、也不應該被忘記」，出版自傳的初衷，是希望讀者能透過這本書來認識過往那段被遺忘的負面歷史，看見他們這群曾被國家侵害人權的人，如何在困境中找回自我，進而了解白色恐怖時期那些確實發生卻刻意被隱藏的悲劇；也點醒世人，唯有尊重人權，帶著愛與關懷，才有和平，悲劇才不會再度重演。

