藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．城市散步】前進台北獨立書店！－12之1－左轉有書

2026/01/18 05:30

左轉有書。左轉有書。

【編輯室報告】

書店主人張慧如。書店主人張慧如。

在寸土寸金的台北，開一間書店，是不是奢侈的夢？然而，做為首都，台北確實涵括了最繁花盛開的獨立書店樣貌。因此，此專題將分三輯，連續三週推出。本週率先登場的四間書店，各有鮮熾理念，就像台北街巷中，一盞總不熄滅的燈，等待著需要方向的人。

左轉有書的主題黑板區。左轉有書的主題黑板區。

■左轉有書

左轉有書出版的《台灣民主的中年危機》。左轉有書出版的《台灣民主的中年危機》。

台北市中正區鎮江街3-1號

touat.com.tw

請告訴我們書店的小歷史。

左轉有書（下稱「左」）：左轉有書成立於2016年，是由一群NGO工作者合資合作經營的社會運動主題書店。我們是複合式書店，現場除了書籍販售之外，還提供咖啡、輕食及場地租借服務。因為是社運主題，因此選書是以「人權」、「民主」、「性別」、「勞工」及「環保」等議題之人文社科類為主，而非綜合型書店。左轉有書現址是在台北市鎮江街，這裡是白色恐怖時期的「青島東路3號」，軍法處看守所，關押政治犯的地方，俗稱「鬼門關」。

「深化台灣民主、壯大公民社會」是我們的經營理念，十年來我們曾舉辦數場「台灣民主走讀」、「文化中元祭典」、「民主換日線」及上百場「左轉處方箋」讀書會。

請用一句話形容你心中的台北。

左：台北是一個充滿衝突又有無限希望的城市。

在台北開設獨立書店，最困難的部分是什麼？

左：房租壓力。2019年因為當時的房東不願續租，因此被迫搬家。目前的空間租金也是不時調漲。

開設獨立書店，最重要的一件事？

左：經營一個空間最重要的是人與人之間真實的互動，有趣的是可以製造各種意外與創造各種可能，但經營的過程中，心態上要會苦中作樂。

開設書店以來，最難忘的一件事？

左：最難忘的是2020至2022年疫情期間有將近一千人加入我們的訂閱會員幫助書店度過難關。此外，2025年初因為書店表態挺大罷免，而被人去七個單位檢舉我們書店，也很難忘。

書店中你最喜歡的一個角落？

左：最喜歡我們的主題黑板區。我們每個月都會更換主題黑板畫，選一個重要的事件來推廣。

請推薦書店內或台北當地不可錯過的伴手禮。

左：「獨立書店」是台北非常特殊的地景，各有各的特色，雖然無法當伴手禮，但絕對不可錯過。

左轉有書出版的第一本書《台灣民主的中年危機》在2025年12月剛上市，我們邀請五位中生代作者一起腦力激盪，從政治、經濟、主權與國防、人權、文化這五個面向切入，檢視我們共同面對的民主僵局與可能。這本書，是一封寫給台灣的中年備忘錄，也是一個拋磚引玉的邀請：解嚴三十八年後，我們要如何一起走向更成熟的民主。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的台北一日遊？

左：左轉有書的所在地是台灣政治行政中心，書店旁邊就是行政院、監察院及立法院。此外，走路十分鐘內有數十個NGO的辦公室在我們附近。書店不定期會舉辦走讀活動參觀這些社運基地。

一般觀光客可往忠孝東路，有華山藝文特區看電影、兒童遊戲場及各種展覽。往下走有販售各類3C產品的三創跟光華商場。往公園路方向則有二二八公園、二二八紀念館、國立台灣博物館。往凱達格蘭大道可以走到總統府參觀，再遠一點可以去參觀獨裁者紀念堂（中正紀念堂）。

圖片提供：左轉有書。

