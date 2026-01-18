自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．城市散步】前進台北獨立書店！－12之2－好土：home to

2026/01/18 05:30

好土：home to。

■好土：home to

書店主人侯力今。

台北市中山區中山北路二段72巷20號1樓

好土書店面對天井的座位。

reurl.cc/3b997O

好土書店伙伴湯姆的作品《地景的刺點》。

請告訴我們書店的小歷史。

好土：home to（下稱「好」）：好土是一個以土地為核心的複合式空間，讓植物、書籍、飲食與藝術彼此相遇。它始於阿邦對老屋天井的喜愛，打造成野草風味的飲食空間，在疫情衝擊下，與照看雙連大溝的詩人湯姆，將好土改成了書店，延續對土地與生活的關懷。後由社區伙伴力今接手，既為完成力今外婆未能讀書、想開書店的心願，也因「Home to」象徵任何人都能回來的家。在不捨好土消失的情感中，好土被保留下來，成為讓人停留、回返的所在。

請用一句話形容你心中的台北。

好：台北，是由一片片微小的美麗，拼湊起來的日常，在巷弄、雨後、燈光。

在台北開設獨立書店，最困難的部分是什麼？

好：在高成本城市裡，如何守住一件慢、薄利，但有價值的事。

開設獨立書店，最重要的一件事？

好：地理人文書店的價值，在於讓人重新理解「自己身處的地方」。好土不只是販售關於地圖、城市、土地、移動的書，也希望能夠把抽象的空間，轉成有記憶、有故事的地方，讓讀者看見城市如何被形塑，如何影響生活。

開設書店以來，最難忘的一件事？

好：好土與社區之間有著緊密而真實的連結。最令人驚喜的時刻，是看見附近幼兒園的孩子下課後，牽著、甚至拖著爸媽走進好土，興奮地介紹店裡的烏龜「財哥」。孩子能清楚認路，主動帶著大人前來，這樣的熟悉與親近，說明了好土在他心中占有一個重要的位置──不是被帶來的地方，而是他願意帶人回來的地方。

書店中你最喜歡的一個角落？

好：面對天井的座位區，迎接天光與細雨。將通常被加蓋、被忽略的空間重新打開，讓空氣與自然重新進入老宅，也讓人感受老屋與環境共存的可能性。

請推薦書店內或台北當地不可錯過的伴手禮。

好：推薦好土書店伙伴湯姆的書，有歷史航照判釋相關的《地景的刺點》、《復返阿里山》，還有詩集《靜靜的海邊》。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的台北一日遊？

好：從早到晚，一條把市場、信仰、閱讀、舞蹈與河岸串起的城市散步路線。

一早從雙連市集出發，蔬果雜貨、糕餅甜點齊聚，小巧卻豐富，是認識在地日常的最好方式。轉進巷子吃份台式早午餐，補滿元氣後到文昌宮拜拜，感謝眾神庇佑。再經過宮前町大溝（雙連大溝），到好土書店看看書、喝杯鍋煮奶茶，讓步伐慢下來。身心沉澱後走到蔡瑞月舞蹈社一路逛到光點台北，感受身體、藝術與城市的交會。傍晚沿著「心中山線形公園」漫遊，綠意與城市節奏並行。晚餐則在人聲鼎沸的寧夏夜市，夜色降臨後走到大稻埕碼頭散步，在河岸風中替一天收尾。

一條適合放慢腳步的路線，用走的方式，重新認識台北。

圖片提供：好土：home to。

